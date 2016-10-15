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Советские вклады еще действуют
В период с 2017 по 2019 год на компенсационные выплаты россиянам по советским вкладам министерство финансов предлагает ежегодно направлять по 5,5 миллиарда рублей. Эта сумма меньше, чем в 2016 году, обращают внимание эксперты, но признают, что выплаты имеют важное социальное значение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет «РГ», проект федерального бюджета на будущую трехлетку, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов и обсуждался в правительстве, предполагает, что выплаты будут происходить по вкладам, открытым в Сбербанке, в организациях госстрахования и по выкупу казначейских обязательств СССР, а также сертификатов Сбербанка СССР.
Кто конкретно из россиян может рассчитывать на компенсации и в каком они могут быть размере?
Прежде всего скажем самое важное - в 2017 году гражданам РФ по 1945 год рождения включительно выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов, а гражданам РФ 1946-1991 годов рождения - в двукратном. Не менее важно то, что выплаты компенсаций могут получить и наследники, если они предъявят документ о вступлении в права наследования.
При этом размер компенсации по вкладу зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации.
И расчеты тут довольно сложны. Так, если гражданин, например, забрал свои обесценившиеся деньги в 1992-1995 годах, компенсация уменьшается: ее изначальная сумма (двукратный или трехкратный размер вклада) умножается на коэффициент от 0,6 до 0,9. При этом, чем раньше был закрыт вклад, тем меньше коэффициент. В свою очередь граждане, забравшие деньги из Сбербанка СССР в 1991 году, вообще ничего не получают.
Интересный момент также заключается в том, что если претенденту на выплату компенсации по советскому вкладу уже выдавали так называемую предварительную компенсацию, то запланированная на 2017-2019 годы будет уменьшена на ту сумму, которая уже получена. Кстати, учитывая эффект инфляции, такие люди будут в наибольшем выигрыше.
Еще один важный момент - наследники тех вкладчиков, которые умерли после 2001 года включительно, имеют право на получение компенсации оплаты ритуальных услуг в размере не более 6 тысяч рублей (она зависит от размера вклада). Причем эту компенсацию могут получить даже наследники тех, кто закрыл свой вклад в 1991 году
Продолжение выплат, пусть и немного в меньшем размере, чем в текущем году (на 2016-й выделено 8 миллиардов рублей), все равно имеет большое политико-социальное значение, считает профессор кафедры фондового рынка и инвестиций НИУ "Высшая школа экономики" Александр Абрамов.
"Эти средства направлены на финансовую поддержку прежде всего пожилых людей. И хотя, с одной стороны, сумма получается довольно символической, но, с другой стороны, какая бы она ни была - это все равно лучше, чем ничего", - считает эксперт.
При этом за рубежом сложно отыскать аналоги таких компенсаций, подчеркивает он. "Такой шоковой терапии, которая случилась с СССР в 1991 году, в других странах все-таки не было. В Восточной Европе, например, более-менее близко, но масштабы все-таки были несопоставимы", - напоминает Александр Абрамов.
Как получить компенсацию?
Для получения компенсации вкладчику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, доверенность с правом получения компенсации, заявление на получение компенсации (оно оформляется непосредственно в банке), сберегательную книжку (при ее наличии), заявление об утрате сберкнижки, если сберкнижка по действующему вкладу утеряна. Если же на компенсацию претендует наследник, то он предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на наследство, свидетельство о смерти владельца вкладов, документ, подтверждающий, что вкладчик на дату смерти являлся гражданином РФ, сберегательную книжку.
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