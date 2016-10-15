Эксперты советуют бежать покупать доллар

Для владельцев валютных сбережений год начинался вполне оптимистично. С уровней 72–73 руб./$ и 79–80 руб./евро менее чем за месяц котировки взлетели до 83 руб./$ и 91 руб./евро (22 января). Но с тех пор валюты преимущественно дешевели. Впрочем, доллар практически не опускался ниже 63 руб./$, а евро – ниже 70 руб./евро, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Но в октябре валюты стали регулярно обновлять годовые минимумы, пишут «Ведомости». В понедельник цена доллара в ходе торгов опускалась до 61,83 руб., а в среду курс евро падал до 67,8 руб. Правда, к концу недели котировки вернулись на уровни выше 63 и 69 руб. соответственно.

Нынешнее снижение доллара советник по макроэкономике генерального директора «Открытие брокера» Сергей Хестанов связывает со «стремлением монетарных властей сдержать инфляцию в преддверии выборов, а также с энергичным ростом нефти». Пока в России и развитых экономиках велика разница в процентных ставках, рубль поддерживают игроки carry trade (когда спекулятивный капитал идет в валюту с более высокими ставками). За сильный рубль и положительное сальдо текущего счета в России, которое по итогам года может превысить $20 млрд, добавляет начальник аналитического департамента УК «БК сбережения» Сергей Суверов.

То, что с начала года обе валюты потеряли уже примерно по 10 руб., не повод ставить крест на валютных вложениях, уверены аналитики: напротив, самое время начать покупку доллара, по крайней мере на период до конца года, когда, по их прогнозам, он станет дороже.

До конца 2016 г.

Рублю зимой может стать жарко. В декабре почти гарантировано повышение ставок ФРС, после чего доллар на международном рынке укрепится еще сильнее, а товарам, в частности нефти, придется дешеветь, уверен ведущий аналитик AMarkets Артем Деев и другие опрошенные «Ведомостями» аналитики. Деев добавляет, что к концу года крупным компаниям потребуется валюта для выплаты внешних долгов.

Кроме того, в России в конце года в связи с увеличением выплат из федерального бюджета традиционно формируется избыток рублевой ликвидности, напоминают аналитики. Негативно повлиять на рубль может и рост международной напряженности, добавляет зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

В таких условиях до конца 2016 г. рубль может подешеветь: доллар может локально вырасти до 65–67 руб., резюмирует главный аналитик ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. В эти же диапазоны укладываются прогнозы многих аналитиков, в частности «Открытие брокера», AMarkets, Локо-банка. Суверов прогнозирует к концу 2016 г. курс 64 руб./$. Разброс прогнозов на IV квартал крупнейших инвестиционных домов, опрошенных Bloomberg, – 60–75 руб./$ при среднем значении 65 руб./$.

Год спустя

В дальнейшем по мере роста процентных ставок в США и снижения их в России интерес к операциям carry trade с рублем снизится.

По словам Хестанова, среднесрочный тренд – 5–7%-ное ослабление рубля. «До тех пор пока сохраняется дефицит федерального бюджета, давление на рубль сохранится. Около 43% федерального бюджета обеспечивают поступления от экспорта, а это означает, что бюджетные проблемы можно очень эффективно решить за счет девальвации. Девальвация – лекарство горькое, но почти бесплатное для бюджета», – поясняет он свои прогнозы.

Однако при условии, что нефть будет стоить $55–60 за баррель, экономика России выйдет из рецессии и наберет умеренные темпы роста (1–2% в год ВВП) и не произойдет серьезного ухудшения внешнеполитической ситуации, доллар в 2017 г. будет находиться в диапазоне 57–60 руб., подсчитал ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский.К концу 2017 г. рубль может укрепиться и до 56 руб., предупреждает Кравченко.

Совет для кошелька

Исходя из своих прогнозов, аналитики советуют в этом году наращивать валютные активы, если доллар стоит не дороже 65 руб.

По мнению Люшина, оптимальная структура накоплений в среднесрочной перспективе выглядит следующим образом: 40% – долгосрочные рублевые депозиты, 40% – краткосрочные депозиты в долларах, 20% – еврооблигации крупных российских компаний.

Хестанов уверен, что те средства, которые не предполагается тратить в ближайшие год-два, рационально держать в долларах. По его словам, «потенциал ослабления рубля в настоящее время гораздо выше, чем потенциал его укрепления, и время для покупки долларов неплохое».

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Суверов же не считает обязательным уход в доллар, поскольку рублевые инструменты более доходны, чем валютные. Он рекомендует иметь сбережения в нескольких валютах для хеджирования рисков.

Диверсификация, по Дееву, должна выглядеть так: 50% накоплений в рублях, 50% – в долларах. А вот евро он покупать не советует из-за его «потенциальной слабости».

По словам Каминского, с тактической точки зрения до конца этого года разумно аккуратно покупать доллары при движении рынка к годовым минимумам и продавать, когда курс будет уходить выше 65 руб./$. Он также против вложений в евро, оптимальный консервативный портфель – 80% в долларах, 20% в рублях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.