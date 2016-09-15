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Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
14 сентября ЦБ РФ отключил Росинтербанк от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП). Ранее кредитная организация приостановила проведение денежных переводов и платежей, обслуживание банковских карт. Получение вкладов банк объявил только по предварительной записи. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сотрудники кредитной организации поясняли ограничения нехваткой наличных средств в банке. Эта формулировка часто предшествует введению временной администрации и отзыву лицензии у банка.
Росинтербанк, по данным РИА Рейтинг, занимает 68-е место среди российских банков по итогам первого полугодия. Его активы составляют 102,3 миллиарда рублей. Причем половину активов (порядка 55 миллиардов рублей) составляют средства клиентов - физических лиц. Финансовая отчетность организации свидетельствует о ее сложном финансовом положении. С начала года объем его корпоративного кредитного портфеля сократился на 1,8 миллиарда рублей.
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Комментарии
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