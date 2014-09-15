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Курс доллара впервые в истории превысил 38 рублей
Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась 15 сентября 2014 года снижением курса российской валюты по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро). В первые минуты торгов стоимость доллара и евро выросла на 20-30 копеек, в результате чего обе валюты перевалили за психологически важную отметку – евро поднялся выше 49 руб./евро, а биржевой курс доллара впервые превысил 38 руб./долл.
Курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 38,038 руб./долл., что на 24,2 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 49,2745 руб./евро, что на 32,45 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Стоимость «корзины» Банка России по состоянию на 10:20 мск составляла 43,0889 руб., что на 27,97 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
«Российская валюта в свете новых санкций и существенного снижения цен на нефть останется пока под давлением. Ближайшее сопротивление в паре с долларом находится на отметке 38. Любые негативные новости по Украине могут запросто привести к падению рубля до отметки 39. Долгосрочные перспективы рубля мы оцениваем как позитивные и считаем, что даже на текущем этапе российская валюта недооценена, однако фактор геополитики пока не дает снять перепроданность», – пояснил эксперт ИК «Ай Ти Инвест» Василий Олейник.
Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 13 сентября 2014 года, составляет 37,6545 руб./долл., курс евро – 48,6647 руб./евро.
Напомним, что 2 сентября 2014 года официальный курс доллара впервые после деноминации 1998 года поднялся выше 37 рублей. Евро до абсолютного рекорда евро пока еще далеко — 18 марта 2014 года официальный курс евро был установлен ЦБ РФ на отметке в 50,9442 руб./евро.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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