Рубль ослаб вместе с мировой напряженностью

Сегодня: Осторожное восстановление спроса на рисковые активы. На зарубежных биржах наблюдается восстановление интереса к рисковым активам по мере снижения опасений относительно эскалации словесной перепалки между лидерами США и Северной Кореи в реальные военные действия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, Brent отыгрывает позиции после просадки накануне, что оказывает дополнительную поддержку российскому рынку.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в плюсе (DJIA +0.07%, S&P +0.13%, NASDAQ +0.64%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.36%, Shanghai +0.26%, Nikkei +1.11%). Фьючерсы на S&P растут (+0.15%). Brent торгуется на уровне $50.77 – выше открытия.

Вчера: Снижение индексов вслед за нефтью. Российские индексы завершили вчерашнюю торговую сессию в плюсе на фоне общего снижения беспокойства относительно усиления геополитической напряженности.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились на 2.32% до $50.6. РТС (+0.85%), ММБВ-50 (+0.36%), рубль ослаб к доллару до 59.9.