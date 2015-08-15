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Рубль копирует нефть
Рубль продолжает консолидироваться вблизи локальных минимумов, практически полностью повторяя динамику нефтяных котировок. При этом от ускорения снижения российскую валюту удерживает начало налогового периода в стране, а также стимулирующая политика мировых ЦБ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Из позитивных моментов стоит также выделить некоторое ослабление ожиданий скорого повышения ставок в США, причиной чего стала девальвация китайского юаня. Впрочем, накануне вышли достаточно позитивные данные по американской экономике, которые в целом сигнализируют о ее продолжающемся восстановлении и дают определенные поводы для повышения ставок. Розничные продажи в июле выросли на 0,6%, а количество заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю составило 274 тыс.
В свою очередь давление на рисковые валюты, такие как рубль, сегодня оказывают слабые данные по экономике еврозоны. ВВП региона во втором квартале неожиданно составил всего 0,3% при средних ожиданиях на уровне 0,4%.
Дополнительным негативом остается сезон отпусков в России и большие выплаты по внешним заимствованиям компаниями РФ в сентябре.
Пара доллар/рубль сейчас вплотную подобралась к серьезному сопротивлению в районе отметки 65. Пробой данного значения может ускорить подъем с ближайшей целью в районе 65,6. При этом уйти выше 65,6-65,8 в ближайшем будущем вряд ли получиться. Поэтому в районе 65,6-65,8 можно искать точки входа для осторожных продаж.
Торговый план: Осторожные продажи в случае достижения диапазона 65,6-65,8. Фиксировать позицию с убытком следует в случае уверенного закрепления выше 66,2.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресc», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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