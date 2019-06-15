Доллар по 70: когда Россию припечет по-настоящему

Эксперты предупредили, что курс доллара может вырасти

Несмотря на то, что доллар в последнее время держится на отметке около 60 рублей, летом традиционно курс рубля проседает. Если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, то это создает риск падения рубля. И даже если соглашение и будет подписано, то запрет иностранцам на покупку госдолга, который пока что «отложен в долгий ящик», может обвалить курс доллара к 70 рублям.

Летние месяцы всегда оживляют и без того активный интерес наших граждан к курсу российского рубля по отношению к иностранным валютам, пишет «Газета.Ru». Лето – это период отпусков. А часть наших граждан еще может позволить себе отдых за рубежом. И в это время года почти всегда возникает резонный вопрос – когда же надо покупать валюту, чтобы не разориться? Ведь рубль так нестабилен и непредсказуем – только мы привыкли, что его курс падает вслед за котировками нефти. Но прошлая неделя ярко продемонстрировала всем, что нефть может падать, а рубль — стоять на месте.

«12 июня цена нефти соскользнула на $2,5 вниз — на сплетнях про возможные переговоры президента США Дональда Трампа с иранцами и о временной отмене ограничений на поставки иранской нефти за рубеж страны. А уже с утра 13 июня нефть снова взлетела на те же $2,5 вверх, но рубль колеблется всё там же: возле 64,5 рублей за доллар», — отмечает шеф-аналитик ГК «Теле Трейд» Пётр Пушкарёв.

Однако не стоит рассчитывать, что падения рубля и дальше не предвидится, предупреждают эксперты.

Желающим отправится в путешествие, лучше всегда думать заранее о конвертации валюты, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Он напоминает, что с марта курс доллара находится в диапазоне 63,80-65,50 руб. за $1, однако в последнее время риски, которые могут привести к снижению курса нашей валюты, начинают усиливаться. Николаев допускает возможность ухода котировок доллара выше верхней границы — 65,70-65,90 руб.

«Падению курса рубля будут способствовать ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которое может произойти уже на ближайшем заседании в пятницу, 14 июня, а также возвращение опасений снижения темпов мировой экономики — Дональд Трамп угрожает вновь расширить список пошлин против китайских товаров», — говорит Николаев.

Несмотря на то, что Центробанк, скорее всего, будет придерживаться практики смягчения денежно-кредитной политики, рублевые ставки могут остаться высокими, предупреждает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Он предполагает, что цены на нефть скоро стабилизируются, так как в конце июня страны, входящие в картель ОПЕК+, планируют договориться о продлении сроков соглашения о сокращении добычи нефти. А эта договоренность призвана поднять цены на нефть до $75 долларов за баррель.

По идее, при росте цены на нефть должен подорожать и рубль. Но на практике этого не происходит, так как при росте цены нефти излишки приходящей в Россию от ее продажи валюты тут же начинает скупать Минфин в рамках так называемого «бюджетного правила». То есть в том случае, если цена на нефть на мировом рынке растет, курс доллара не падает. А вот если цена на нефть стабильно падает, то наш рубль, как правило, «теряет в весе» просто на глазах.

Между тем, не стоит забывать о том, что буквально на днях министр энергетики Александр Новак сообщил, что если соглашение по сделке ОПЕК + не будет продлено, то цена на нефть может упасть до отметки в $30 за баррель.

При цене в $30 за баррель курс доллара точно улетит за пределы 100 рублей.

И хотя сейчас при нефти на уровне «выше 60» падение цены в два раза кажется маловероятным, не надо считать этот прогноз нереальным. В 1998 году цена нефти падала до $12 за баррель.

Пока что падение рубля сдерживают такие факторы как скорое наступление налогового периода, в рамках которого продажи продаж валюты отечественными экспортерами вырастут, и курс доллара немного снижается, говорит Геннадий Николаев.

Пока что на руку ценам на нефть и курсу рубля играют эскалация конфликта в Оманском заливе, где 13 июня были атакованы два танкера, добавляет также эксперт.

«Тем не менее, как только страсти улягутся, инвесторы вновь будут больше внимания обращать на тенденции мировой экономики и запасы сырья. Объемы нефти в хранилищах США активно растут уже вторую неделю подряд, тогда как аналитические агентства снижают свои прогнозы по спросу на сырье в 2019 - 2020 году», — говорит Николаев. А это приведет к падению цены на нефть, значит, и рубль обесценится.

Негативными факторами для рубля могут стать и давно планируемые, но до сих пор не введенные санкции Запада, связанные с запретом нерезидентов покупать российский госдолг, напоминает Гайдар Гасанов.

На этом фоне вероятна паника, которая может разогнать пару доллар/рубль до 70 рублей за $1 и без падения цены на нефть.

Кроме этого, на фоне замедления экономического роста из-за продолжающихся торговых войн между США и Китаем, доллар по отношению к рублю тоже может вырасти, поскольку инвесторы снизят свой пыл к вложениям в рисковые активы.

И хотя сейчас на всех фронтах экономики наблюдается некое мирное затишье – цена на нефть довольно высока, страсти между Китаем и США немного улеглись, а о новых санкциях против России вспоминает разве что Украина, нельзя считать, что все негативные ситуации для рубля и экономики России преодолены. Так, например, стоит всегда помнить, что нередко август становился «черным лебедем» для экономики России, а зачастую и всего мира, отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.