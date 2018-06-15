Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира

И без того дышащий на ладан российский бизнес ответит за «майские указы»

24 мая первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что власти проведут «определенную настройку» налогов, «дошлифовку» налоговых предложений, после чего точно не будут менять налоги в течение следующих шести лет. В итоге власти решили не трогать НДФЛ и не вводить новых налогов (как, например, обсуждавшийся налог с продаж), но системообразующий налог на добавленную стоимость все-таки будет повышен, пишет РБК.

С 1 января 2019 года ставка НДС будет поднята с 18 до 20%, объявили сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев и Силуанов. Ставка НДС в России составляет 18% с 2004 года, то есть будет изменена впервые за 15 лет.

Еще год назад сам Силуанов как министр финансов был сторонником стимулирующего налогового маневра — повышения НДС с одновременным понижением ставки страховых взносов. При этом, когда власти обсуждали налоговый маневр (публичные дискуссии на эту тему были приостановлены к лету прошлого года), центральной идеей было снижение нагрузки на бизнес в части налогов на труд, а увеличение НДС рассматривалось как компенсирующая мера для восполнения потерь бюджетной системы.

Теперь от обсуждавшегося налогового маневра осталось только повышение НДС. Это косвенный налог, который ложится на конечного потребителя.

По словам Силуанова, увеличение ставки НДС даст бюджету дополнительно более 600 млрд руб. в год. При этом власти разрабатывают пакет компенсационных мер для бизнеса, включая облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС и отмену налога на движимое имущество (этот налог компании снова начали платить с 2018 года, после истечения моратория). Соответственно, правительство нашло около 3,6 трлн руб., но без учета выпадающих доходов от компенсационных мер.

А для реализации опубликованного ранее нового майского указа президента Владимира Путина требуется 8 трлн руб. дополнительного финансирования до 2024 года включительно.​

Что правительство поменяет в налогах?

Анонсированные параметры налоговой системы правительство пообещало не менять следующие шесть лет.

— Ставка НДС вырастет с 18 до 20% с 1 января 2019 года.

— Льготы по НДС на социально значимые товары и услуги сохранятся (ставка 10% на продовольствие, детские и медицинские товары, а также ставки на внутренние воздушные перевозки).

— Порог по ускоренному способу возмещения НДС снизится с 7 млрд до 2 млрд руб. (компании могут рассчитывать на возмещение налога, когда покупают товар с учетом НДС; сейчас Налоговый кодекс предоставляет компании право на ускоренный способ возмещения, если она уплатила не менее 7 млрд руб. НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых в совокупности за три предыдущих года). Также при возмещении НДС сократятся сроки камеральных проверок.

— Будет отменен налог на движимое имущество.

— Тариф по взносам работодателей на обязательное пенсионное страхование работников будет «бессрочно» зафиксирован на уровне 22% (и 10% при достижении предельной базы по взносам).

— В будущем (окончательно с 2023 года) будет ликвидирован институт КГН (консолидированные группы налогоплательщиков).

— Будет завершен налоговый маневр в нефтегазовой отрасли: он заключается в отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты при параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых (нефти и газового конденсата). Процесс будет завершен к 2025 году.

— С 1 июня будут временно понижены акцизы на бензин и на дизельное топливо. Чтобы возместить убытки регионам, будет изменена структура распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Краеугольный камень для бюджета

НДС — ключевой налог с точки зрения наполнения федерального бюджета, на его долю приходится более трети всех поступлений, а теперь его роль увеличится. В 2017 году он принес в казну более 5,1 трлн руб., или 34% общих доходов федерального бюджета. По данным Минфина, с 2010 года сбор НДС в номинальном выражении увеличился более чем вдвое (с 2,5 трлн руб.), а доля в общих доходах увеличилась за этот период с 30 до 34%.

«Собираемость НДС в последние годы существенно повысилась, что связано с применением ФНС автоматизированных систем контроля», — отмечает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова. Так, сама ФНС оценивает, что 54% прироста поступлений внутреннего НДС в 2017 году было обеспечено именно фактором более эффективного налогового администрирования. Повышение налоговых ставок — это всегда дополнительные стимулы для ухода в тень, но по НДС возможности для этого, пожалуй, одни из самых низких, говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Власти выбрали подходящий момент для повышения НДС, когда система администрирования достаточно эффективна, чтобы избежать заметного снижения собираемости, считает эксперт.

Бизнес встревожен

Повышение НДС — «не очень хорошая ситуация» для бизнеса, сказал РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. «Мы ожидали, что все-таки несколько лет будет стабильная налоговая система и все другие договоренности будут сохранены. Для бизнеса это, может быть, не сильно критичная ситуация, но дополнительные сложности возникают», — говорит он. «Любой рост нагрузки — это не радость для бизнеса, и, конечно, счастье большинство производителей не испытают», — согласен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Называть такое изменение «донастройкой» можно лишь с изрядной долей иронии, считает Вера Кононова. «Если это донастройка, тогда все мы как налогоплательщики находимся в полной неопределенности относительно того, что дальше будет с налоговой системой. Ведь так могут быть «донастроены» и любые другие налоги», — рассуждает она.

«Все формальные обещания были выполнены, будучи аккуратно сформулированными», — не согласен глава комитета «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин. Президент в 2014 году обещал не менять налоговую нагрузку до конца 2018 года, и в целом так и получилось, за исключением ряда моментов (рост неналоговых платежей, усиление нагрузки за счет обеления экономики, возвращение налога на движимое имущество в конце 2017 года), говорит Никитин. А налоговый маневр бизнес тоже формально получил, хотя и в принципиально ином виде: отказ от будущего повышения ставки страховых взносов на пенсионное страхование до 26% (сейчас действует пониженная ставка в 22%, повышение всякий раз откладывалось и по текущему законодательству запланировано на 2021 год) и отмена болезненного налога на движимое имущество, который бизнес называл «налогом на модернизацию».

«Новый формат маневра — сохранение нагрузки на фонд оплаты труда, повышение пенсионного возраста и одновременно повышение ставки НДС, снижение пороговых значений для облегченного порядка возмещения НДС экспортерам плюс отмена обложения движимого имущества и внутрироссийского контроля внутригрупповых цен», — объясняет Никитин.​

Заплатят и граждане, и отдельные отрасли

Прямой эффект от повышения НДС — это рост цен: повышение налога будет в конечном счете перенесено на потребителя, что даст единовременный толчок потребительским ценам, говорит РБК старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Но власти выбрали относительно удачный момент: с учетом достигнутого низкого уровня инфляции повышение НДС пройдет менее заметно. Силуанов сказал, что из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 процентного пункта — до 4–4,5%. Эффект для потребительских цен составит плюс 1–1,3 п.п., согласен Куликов. При этом сохранение пониженной ставки НДС (10%) в отношении льготного перечня товаров (продовольствие, детские товары, медицинские товары) позволит сдержать рост цен на социально значимые товары, отмечает Редькин.

НДС — налог с очень сложным механизмом, затрагивающий не только конечных потребителей, но и всех участников цепочки, производящей эти товары, объясняет Кононова. И хотя в конечном итоге уплата этого налога идет за счет покупателя, для бизнеса это означает отвлечение оборотных средств на период между уплатой НДС поставщикам и получением «исходящего» НДС от покупателя. «В целом по экономике это достаточно крупные суммы: например, ФНС оценивает, что в 2017 году суммарный объем начислений НДС составил 39,5 трлн руб., из них 36,5 трлн подлежало вычетам. Периоды, на которые отвлекаются средства, сильно разнятся в зависимости от отраслей и могут исчисляться месяцами. Поэтому для бизнеса повышение ставки НДС — это увеличение объема оборотных средств, отвлекаемых на выплаты этого налога», — говорит экономист.

С точки зрения долгосрочных последствий, поскольку НДС относится к косвенным налогам, он является более благоприятным для экономического роста по сравнению с прямыми налогами, указывает Редькин. Повышение НДС будет иметь неблагоприятное структурное влияние на экономику, возражает Кононова. В наиболее сложное положение, по ее словам, попадут производители, которые закупают дорогостоящую продукцию у поставщиков (и уплачивают при этом значительные суммы входящего НДС): это прежде всего компании в обрабатывающем секторе, которые приобретают технологически сложную продукцию (автомобильная промышленность, производство электрооборудования). А, например, экспортеры сырья будут от этого избавлены, особенно если в реальности будет ускорено возмещение НДС при экспорте, добавляет Кононова.

Повышение НДС пойдет на благо экспортерам, потому что при экспорте НДС возмещается, подтверждает Катырин. «Повышение НДС будет на благо экспортерам, — будет больше возвращаться. Для производителей же, особенно товаров с высокой добавленной стоимостью, конечно, это нагрузка на бизнес», — сказал он РБК. Повышение НДС может помешать импорту, отмечали в прошлом году эксперты Института Гайдара и РАНХиГС: среднеевропейская ставка НДС (17,5%) уже сейчас чуть ниже российской, а значит, разрыв увеличится.