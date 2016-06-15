В России нельзя прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей

Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на душу населения до 9776 руб. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это больше чем в четвертом квартале прошлого года на 324 руб.



Федеральной службе государственной статистики поручено обеспечить официальную публикацию сведений о величине установленного прожиточного минимума.



В четвертом квартале 2015 года прожиточный минимум был установлен в размере 9452 руб., таким образом, рост составил 324 руб.



Напомним, величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране и используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за ​I квартал 2016 г. на душу населения 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10524 рубля, пенсионеров — 8025 рублей, детей — 9677 рублей», — говорится в тексте постановления.