Российские банки проследят за происхождением средств клиентов

Понятие банковской тайны в России постепенно становится столь же условным, как и на Западе. Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону и опубликованные документы ЦБ рекомендуют банкам выявлять происхождение средств практически любых клиентов — компаний и физлиц. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ», новые нормы призваны снять риск злоупотреблений при объявленной амнистии капиталов. Впрочем, формулировки позволяют банкам в некоторых случаях не слишком настойчиво интересоваться происхождением средств своих клиентов.

ЦБ опубликовал письмо "О вопросах определения бенефициарных владельцев" с приложением рекомендаций на эту тему Вольфсбергской группы (объединяет такие международные финансовые институты, как Citigroup, Deutsche Bank, HSBC). Оба документа опубликованы в "Вестнике Банка России". "Комментарии могут быть использованы при проведении идентификации бенефициарных владельцев",— отмечает регулятор. Сейчас по закону банки должны идентифицировать бенефициарного собственника компании-клиента, но при отсутствии такой информации могут ограничиться учредителями. В рекомендациях же банкам предлагается выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его средств. "Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке",— отмечается в документе.

Любые письма ЦБ с антиотмывочными рекомендациями в банках из опасений утратить лицензию уже давно воспринимают как требования. Так что текст вольфсбергских рекомендаций банкиры уже частично используют. "Информацию о рекомендациях Вольсфбергской группы с предложением довести их до кредитных организаций НСФР направила в ЦБ и Росфинмониторинг год назад",— отмечает замруководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) Александр Наумов.

Официальная публикация документа именно сейчас, по мнению банкиров, должна уравновесить вступление 8 июня в силу закона об амнистии капиталов. ЦБ также готовит рынок к исполнению одновременно вступившей в силу поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которая требует от банков устанавливать источник происхождения средств клиента, говорит глава службы ПОД/ФТ в одном из банков топ-10. Поправка появилась как компромисс с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Последняя выступала против свободной амнистии капитала, происхождение которого может носить преступный характер. В конце апреля после обсуждения с FATF замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный обещал внести подобную поправку, однако тогда предполагалось, что банк должен будет проверять источник происхождения амнистируемых денег только при возникновении подозрений в отмывании средств.

Новая норма оказалась намного шире обещанной, отмечают эксперты. Дело в том, что она наделила банки правом "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов". И круг клиентов, за которыми банкам придется следить пристальнее, фактически не ограничен. "Это довольно распространено за рубежом, у нас в этом вопросе до сих пор был пробел",— указывает господин Ливадный. Восполняя пробел, законодатели решили распространить на физических лиц перечень сведений, которые банки до сих пор собирали только с новых и действующих клиентов--юридических лиц. Это информация о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с банком, определение целей финансово-хозяйственной деятельности клиента, его финансового положения и деловой репутации.

Как реализовывать рекомендации закона — не ясно, говорят собеседники "Ъ" на банковском рынке. "Не может же идти речь о мониторинге страниц клиентов в соцсетях",— иронизирует один из них. "У крупных банков, особенно розничных, насчитываются миллионы клиентов, и провести такую работу по каждому из них, не говоря уже об установлении их деловой репутации, будет, мягко говоря, нетривиальной задачей",— отмечает вице-президент ВТБ 24 Игорь Венгеров.

"Наш приоритет — использование риск-ориентированного подхода, поэтому глубина проверки банков должна быть обусловлена потенциальным риском клиента",— успокаивает Павел Ливадный. "Изучение источников происхождения средств — классический инструмент борьбы с отмыванием, рано или поздно он бы все равно начал применяться в России и распространился бы на всех клиентов",— отмечает независимый эксперт по ПОД/ФТ Дмитрий Чистов.

Впрочем, особенность формулировки поправки может позволить определенному кругу банковских клиентов избежать неудобных вопросов. Совершенно ясно, почему говорится именно о праве, а не об обязанности банков проверять происхождение средств: амнистия капиталов затронет и высокопоставленных клиентов, отмечает один из специалистов в области ПОД/ФТ. Таким образом, власти вывели таких клиентов из-под риска дополнительных вопросов со стороны FATF при проведении проверки. У банков формально есть лишь возможность — но не обязанность — проверять клиентов. Информации об источнике благосостояния гражданина может не оказаться и у налоговиков. Согласно закону об амнистии капитала, лицо, заполняющее налоговую декларацию, вправе в произвольной форме раскрыть информацию об источниках денежных средств, зачисленных на банковские счета, указанные в декларации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото "Ъ".