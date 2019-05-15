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Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
Им обещаны повышенные дивиденды
Акции «Газпрома» бьют рекорды – в течение вторника ценные бумаги газового холдинга обновили максимум цены с марта 2012 года, подорожав на пике на 17,1% - до 190,9 рубля.
Скачок котировок произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией - до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.
Согласно данным Московской биржи, к закрытию торгов в понедельник капитализация «Газпрома» составила 4,490 трлн рублей, «Роснефти» - 4,461 трлн рублей, Сбербанка - 5,120 трлн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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