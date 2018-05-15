Стремительно дорожающая нефть тянет рубль за собой

Brent выше $78, в Иерусалиме побоище, Тегерану грозят войной

Сегодня: Нефть и геополитика. Вряд ли кто-то пойдет против нефти, которая сегодня пробила вверх уровень $78 за барр. в свете продолжения сокращения добычи ОПЕК и опасений по поводу перебоев в поставках энергоресурсов из Ирана, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Отношения между США и Китаем пока не переродились в полномасштабную торговую войну и не оказали негативного влияния на экономику Поднебесной (как следует из официальных данных), что должно поддержать настроения инвесторов. Тем не менее рынки не смогут игнорировать две значимые темы – Иерусалим и Иран, которые могут эскалировать напряженность на Ближнем Востоке.

Несмотря на возражения Палестины и арабского мира, США признали Иерусалим правомочной столицей Израиля и вчера открыли в городе посольство, что вызвало массовые протесты с многочисленными жертвами среди палестинцев. Тегеран в ответ на отказ Вашингтона от ядерной сделки и новые санкции выдвинул ультиматум, дав Европе 60 дней, чтобы предоставить гарантии для обеспечения интересов Ирана и компенсировать ущерб, причиненный выходом США из сделки, или будут приняты «вынужденные решения».

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.09%, DJIA +0.27%, NASDAQ +0.11%). Азия (Hang Seng -1.00%, Shanghai -0.42%, Nikkei -0.25). Фьючерсы на S&P 500 (-0.07%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $78.3 за барр. – ниже открытия.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.74% до $78.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.87, РТС (+0.72%), индекс МосБиржи (+0.53%).