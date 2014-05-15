www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Visa и MasterCard подумывают уйти из России

15 Мая 2014, 17:36 | В России

Международным платежным системам (МПС) Visa и MasterCard выгоднее будет уйти с российского рынка, чем остаться и выполнить все новые требования, отмечается в исследовании американского банка Morgan Stanley. По подсчетам экспертов, чистая выручка MasterCard в России составляет около $160 млн в год, выручка Visa $350-470 млн., расходы же МПС составят около $1 млрд и $1,9 млрд соответственно, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что принятые поправки к закону "О национальной платежной системе" обязывают МПС придется разместить на спецсчетах в ЦБ обеспечительный взнос, равный двухдневному обороту системы. В общей сложности МПС, по оценкам Morgan Stanley, придется внести в ЦБ примерно $2,9 млрд или 100 млрд руб.

Эти примерно на четверть больше, чем заявлялось ранее. В конце апреля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявляла, что совокупных расходов обеих МПС на продолжение бизнеса в России составят около 80 млрд руб.

В то же время эксперты Morgan Stanley отмечают, что $2,9 млрд дело не ограничится. "Платежным системам придется построить в России еще и процессинговые центры, а также уплачивать штрафы до 10% от размещенных в ЦБ взносов в случае отказа от предоставления услуг в одностороннем порядке",— отмечается в исследовании.

По подсчетам аналитиков, доля российских подразделений в совокупной выручке МПС составляет 3-4% у Visa и 2% у MasterCard. "С учетом долей в выручке мы считаем, что с последствиями для совокупных доходов можно будет справиться, в случае если Visa и MasterCard придется уйти из России, особенно с учетом того, что маржа в России ниже средней по компании",— говорится в отчете.

Источник "Коммерсанта" в одной из МПС отметил, что "вывод о том, что дешевле уйти, чем остаться, не совсем справедлив". "Мы давно работаем на российском рынке, инвестировали в его развитие, привносили знания и технологии",— пояснил он.

"Мы продолжаем изучать все составляющие нового закона и уверены, что некоторые его положения могут не только создать серьезные сложности для нашей работы в России, но и повредить российскому рынку электронных платежей в долгосрочной перспективе. История MasterCard в России - это история создания передовых решений, и в данный момент мы оцениваем варианты с тем, чтобы обеспечить наилучший результат для наших партнеров, клиентов и держателей карт", - заявили в начале мая 2014г. в MasterCard.

"Поскольку этот закон был принят как реакция на острую политическую ситуацию, не исключено, что системам все же удастся в ходе переговоров найти компромисс",— отмечает предправления банка "Авангард" Валерий ТОРХОВ.

Решением, позволяющим МПС сохранить бизнес в России и при этом избежать огромных расходов на обеспечительные взносы в ЦБ, эксперты считают выделение российского бизнеса в отдельные структуры с акционерами, формально не связанными с Visa и MasterCard, например, российскими, а значит, и не обязанными подчиняться требованиям властей США по санкциям. Это же автоматически избавляет МПС от необходимости резервировать деньги в ЦБ.

В конце марта 2014г. президент России Владимир Путин намекнул, что американские платежные системы Visa и MasterCard из-за ограничений, которые они наложили на банк "Россия" и его дочерние структуры в связи с санкциями США, могут потерять позиции на российском рынке.

"Очень жаль, что некоторые компании приняли решение об известных ограничениях. Я думаю, что это приведет просто к потерям определенных сегментов рынка для них, и рынка весьма выгодного. Ну, это не наше решение, мы должны защищать свои интересы, и мы будем это делать", - заявил глава государства на встрече с членами Совета Федерации.

5 мая 2014г. Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предусмотрено создание национальной системы платежных карт (НСПК). Оператор НСПК создается в форме открытого акционерного общества, 100% акций которого принадлежит Банку России. При этом Банк России не вправе отчуждать долю в уставном капитале НСПК ранее двух лет со дня государственной регистрации юридического лица - оператора НСПК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: visa  финансы  экономика  mastercard  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:49, 16.05.2014#

    Путин создает свои монополии во всех прибыльных отраслях, тем самым разрушая экономику страны.

  • Босс17:34, 16.05.2014#

    Никуда они не денутся. Раньше они не парились, стригли бабки и защищали интересы США. Сейчас их мягко ЗАСТЯВЯТ вспомнить и о стране, где они зарабатывают. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru