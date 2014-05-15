Visa и MasterCard подумывают уйти из России

Международным платежным системам (МПС) Visa и MasterCard выгоднее будет уйти с российского рынка, чем остаться и выполнить все новые требования, отмечается в исследовании американского банка Morgan Stanley. По подсчетам экспертов, чистая выручка MasterCard в России составляет около $160 млн в год, выручка Visa $350-470 млн., расходы же МПС составят около $1 млрд и $1,9 млрд соответственно, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что принятые поправки к закону "О национальной платежной системе" обязывают МПС придется разместить на спецсчетах в ЦБ обеспечительный взнос, равный двухдневному обороту системы. В общей сложности МПС, по оценкам Morgan Stanley, придется внести в ЦБ примерно $2,9 млрд или 100 млрд руб.

Эти примерно на четверть больше, чем заявлялось ранее. В конце апреля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявляла, что совокупных расходов обеих МПС на продолжение бизнеса в России составят около 80 млрд руб.

В то же время эксперты Morgan Stanley отмечают, что $2,9 млрд дело не ограничится. "Платежным системам придется построить в России еще и процессинговые центры, а также уплачивать штрафы до 10% от размещенных в ЦБ взносов в случае отказа от предоставления услуг в одностороннем порядке",— отмечается в исследовании.

По подсчетам аналитиков, доля российских подразделений в совокупной выручке МПС составляет 3-4% у Visa и 2% у MasterCard. "С учетом долей в выручке мы считаем, что с последствиями для совокупных доходов можно будет справиться, в случае если Visa и MasterCard придется уйти из России, особенно с учетом того, что маржа в России ниже средней по компании",— говорится в отчете.

Источник "Коммерсанта" в одной из МПС отметил, что "вывод о том, что дешевле уйти, чем остаться, не совсем справедлив". "Мы давно работаем на российском рынке, инвестировали в его развитие, привносили знания и технологии",— пояснил он.

"Мы продолжаем изучать все составляющие нового закона и уверены, что некоторые его положения могут не только создать серьезные сложности для нашей работы в России, но и повредить российскому рынку электронных платежей в долгосрочной перспективе. История MasterCard в России - это история создания передовых решений, и в данный момент мы оцениваем варианты с тем, чтобы обеспечить наилучший результат для наших партнеров, клиентов и держателей карт", - заявили в начале мая 2014г. в MasterCard.

"Поскольку этот закон был принят как реакция на острую политическую ситуацию, не исключено, что системам все же удастся в ходе переговоров найти компромисс",— отмечает предправления банка "Авангард" Валерий ТОРХОВ.

Решением, позволяющим МПС сохранить бизнес в России и при этом избежать огромных расходов на обеспечительные взносы в ЦБ, эксперты считают выделение российского бизнеса в отдельные структуры с акционерами, формально не связанными с Visa и MasterCard, например, российскими, а значит, и не обязанными подчиняться требованиям властей США по санкциям. Это же автоматически избавляет МПС от необходимости резервировать деньги в ЦБ.

В конце марта 2014г. президент России Владимир Путин намекнул, что американские платежные системы Visa и MasterCard из-за ограничений, которые они наложили на банк "Россия" и его дочерние структуры в связи с санкциями США, могут потерять позиции на российском рынке.

"Очень жаль, что некоторые компании приняли решение об известных ограничениях. Я думаю, что это приведет просто к потерям определенных сегментов рынка для них, и рынка весьма выгодного. Ну, это не наше решение, мы должны защищать свои интересы, и мы будем это делать", - заявил глава государства на встрече с членами Совета Федерации.

5 мая 2014г. Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предусмотрено создание национальной системы платежных карт (НСПК). Оператор НСПК создается в форме открытого акционерного общества, 100% акций которого принадлежит Банку России. При этом Банк России не вправе отчуждать долю в уставном капитале НСПК ранее двух лет со дня государственной регистрации юридического лица - оператора НСПК.

ZRPRESS.RU, Владивосток.