220 дальневосточников пообщались с Алексеем Кудриным

Алексей Кудрин встретился с крупнейшими частными клиентами Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Состоялась встреча экс-министра финансов России Алексея Кудрина с клиентами премиальной сети «Сбербанк Первый».

Аудиторию встречи составили порядка 250 человек: собственники и топ-менеджеры бизнеса. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали еще около 1000 клиентов Сбербанка. Среди них – 220 дальневосточников. На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся положения дел в мировой и российской экономике. Клиенты имели возможность напрямую задать вопрос спикеру.

Клиентами премиальной сети «Сбербанк Первый» являются 54,5 тыс. клиентов более чем в 100 городах России.

«Сбербанк Первый» входит в топ-3 лучших банков по версии Frank Research Group в сегменте Private Banking.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.