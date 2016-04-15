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220 дальневосточников пообщались с Алексеем Кудриным
Алексей Кудрин встретился с крупнейшими частными клиентами Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Состоялась встреча экс-министра финансов России Алексея Кудрина с клиентами премиальной сети «Сбербанк Первый».
Аудиторию встречи составили порядка 250 человек: собственники и топ-менеджеры бизнеса. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали еще около 1000 клиентов Сбербанка. Среди них – 220 дальневосточников. На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся положения дел в мировой и российской экономике. Клиенты имели возможность напрямую задать вопрос спикеру.
Клиентами премиальной сети «Сбербанк Первый» являются 54,5 тыс. клиентов более чем в 100 городах России.
«Сбербанк Первый» входит в топ-3 лучших банков по версии Frank Research Group в сегменте Private Banking.
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