Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки предлагают перевести клиентов на китайский "пластик"
В качестве альтернативы американским платежным системам Visa и MasterСard банкиры предлагают правительству китайскую China UnionPay, пишут «Известия».
Банковское сообщество обратилось в правительство с предложением рассмотреть альтернативную американским платежным системам Visa и MasterCard китайскую China UnionPay. Соответствующее предложение направлено членами Национального совета финансового рынка (НСФР) первому зампреду правительства Игорю ШУВАЛОВУ. Как пояснил председатель НСФР Андрей ЕМЕЛИН, встреча российских банкиров с представителями China UnionPay состоится в ближайшее время.
Емелин указывает в письме, что в условиях санкций со стороны американских платежных систем было бы целесообразно начать переговоры с China UnionPay (СUP) - для обеспечения бесперебойного осуществления трансграничных и зарубежных платежей. Как отмечает председатель НСФР, российские банки должны до апреля 2015 года начать массовую эмиссию карт китайской платежной системы.
- CUP уже имеет представительство в России, что облегчает реализацию данного предложения, - поясняет Емелин. - На следующей неделе состоится презентация CUP для банков. Решение сверху об эмиссии карт не нужно, это в интересах самих кредитных организаций. Письмо Шувалову было направлено для того, чтобы предложения банковского сообщества были рассмотрены. Но решение об эмиссии карт China UnionPay будет принимать каждый конкретный банк индивидуально. Я говорил с рядом банков («Хоум кредит», «Траст», «Связной», Совкомбанк, Дойче Банк, «Открытие»), на следующей неделе у них будет встреча с китайцами.
По словам Емелина, одновременно необходимо вести переговоры с Visa и MasterСard о недопущении в дальнейшем повтора блокировки карт, выпущенных российскими кредитными организациями, и возмещении убытков в случае блокировки.
СUP - единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, Юниаструм Банк, банк «Восточный экспресс», Банк Москвы и другие кредитные организации. При желании получить рублевую карту «Unionpay - Золотая корона» можно в Дальневосточном или Иркутском филиале МТС Банка. В настоящее время в мире в обращении находится более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.
- Еще сравнительно недавно развитие китайской платежной системы CUP в России казалось перспективой далекого будущего, - говорит заместитель руководителя блока банковских карт Бинбанка Светлана ЛЕСНЯК. - Платежная система, которая присутствует уже в более чем 140 странах мира, в России была малоизвестна, и на ее продвижение требовались огромные временные и материальные ресурсы. Недавние события вокруг Visa и MasterCard оказались неожиданным и эффективным PR для их китайского конкурента, а также заставили российские власти серьезно задуматься о создании национальной платежной системы и поиске дополнительных альтернативных вариантов.
В целом банкиры неохотно комментируют инициативу официально, поскольку ключевых решений в данном направлении еще не принято. Они напоминают, что президент Владимир ПУТИН поручил проработать вопрос о создании национальной платежной системы. Не исключено, что она будет создана на базе ПРО100 (изначально была создана специально под проект «Универсальная электронная карта», ее оператором выступает федеральная уполномоченная организация ОАО «УЭК», а расчетным центром является Сбербанк).
Новости тематики
- Сбербанк запретит переводы на карты по номеру телефона
- Банкоматы вместо карт будут принимать вены
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Банкам разрешили блокировать карты граждан
- Депозиты стали чуть выгоднее
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
Новости раздела
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- С пенсионерами рассчитаются досрочно
- Сбербанк запретит переводы на карты по номеру телефона
- Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море
- Банкоматы вместо карт будут принимать вены
- К концу года доллар может стоить свыше 70 рублей
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
Комментарии
-
-
-
-
-
-
mado16:46, 16.04.2014#
Если есть желание встать раком, то какая разница перед кем - американцами или китайцами? А если что то создать свое - кто создавать то будет - обкуреннй свободный художник компьютерной мысли с тремя классами образования, но зато с 6 лет играющим в ДУМ(Просто классика? Все остальные , способные на это , или уже там или на очереди. Лучше поменьше пурги под названием патриотизм, да побольше здравого смысла с озознованием того, что мы уже в 21 веке живем. Хвала Иссусу.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
Гы! А я уже давно с этой картой! Причем открыл в Китае, а не тут. Рекомендую