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Банки предлагают перевести клиентов на китайский "пластик"

15 Апреля 2014, 13:35 | В России

В качестве альтернативы американским платежным системам Visa и MasterСard банкиры предлагают правительству китайскую China UnionPay, пишут «Известия».

Банковское сообщество обратилось в правительство с предложением рассмотреть альтернативную американским платежным системам Visa и MasterCard китайскую China UnionPay. Соответствующее предложение направлено членами Национального совета финансового рынка (НСФР) первому зампреду правительства Игорю ШУВАЛОВУ. Как пояснил председатель НСФР Андрей ЕМЕЛИН, встреча российских банкиров с представителями China UnionPay состоится в ближайшее время.

Емелин указывает в письме, что в условиях санкций со стороны американских платежных систем было бы целесообразно начать переговоры с China UnionPay (СUP) - для обеспечения бесперебойного осуществления трансграничных и зарубежных платежей. Как отмечает председатель НСФР, российские банки должны до апреля 2015 года начать массовую эмиссию карт китайской платежной системы.

- CUP уже имеет представительство в России, что облегчает реализацию данного предложения, - поясняет Емелин. - На следующей неделе состоится презентация CUP для банков. Решение сверху об эмиссии карт не нужно, это в интересах самих кредитных организаций. Письмо Шувалову было направлено для того, чтобы предложения банковского сообщества были рассмотрены. Но решение об эмиссии карт China UnionPay будет принимать каждый конкретный банк индивидуально. Я говорил с рядом банков («Хоум кредит», «Траст», «Связной», Совкомбанк, Дойче Банк, «Открытие»), на следующей неделе у них будет встреча с китайцами.

По словам Емелина, одновременно необходимо вести переговоры с Visa и MasterСard о недопущении в дальнейшем повтора блокировки карт, выпущенных российскими кредитными организациями, и возмещении убытков в случае блокировки.

СUP - единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, Юниаструм Банк, банк «Восточный экспресс», Банк Москвы и другие кредитные организации. При желании получить рублевую карту «Unionpay - Золотая корона» можно в Дальневосточном или Иркутском филиале МТС Банка. В настоящее время в мире в обращении находится более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.

- Еще сравнительно недавно развитие китайской платежной системы CUP в России казалось перспективой далекого будущего, - говорит заместитель руководителя блока банковских карт Бинбанка Светлана ЛЕСНЯК. - Платежная система, которая присутствует уже в более чем 140 странах мира, в России была малоизвестна, и на ее продвижение требовались огромные временные и материальные ресурсы. Недавние события вокруг Visa и MasterCard оказались неожиданным и эффективным PR для их китайского конкурента, а также заставили российские власти серьезно задуматься о создании национальной платежной системы и поиске дополнительных альтернативных вариантов.

В целом банкиры неохотно комментируют инициативу официально, поскольку ключевых решений в данном направлении еще не принято. Они напоминают, что президент Владимир ПУТИН поручил проработать вопрос о создании национальной платежной системы. Не исключено, что она будет создана на базе ПРО100 (изначально была создана специально под проект «Универсальная электронная карта», ее оператором выступает федеральная уполномоченная организация ОАО «УЭК», а расчетным центром является Сбербанк).

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: платежная система  china unionpay 



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Комментарии

  • Псевдоним15:33, 16.04.2014#

    Гы! А я уже давно с этой картой! Причем открыл в Китае, а не тут. Рекомендую

  • клик16:19, 16.04.2014#

    Я против Платежной Системы китайцев. Нужна независимая Российская Национальная Платежная Система. Короче решили с экономить и запустить китайскую систему.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:27, 16.04.2014#

    Именно независимая! То есть от нее ничего и никто зависеть не будет!

  • Вовс16:19, 16.04.2014#

    А что, сейчас по правилам русского языка фамилию "ПУТИН" правильно писать всеми заглавными буквами?

  • MNN16:26, 16.04.2014#

    А что ЕМЕЛИН, ЛЕСНЯК не смущают? Только ПУТИН глаз резанул?

  • mado16:46, 16.04.2014#

    Если есть желание встать раком, то какая разница перед кем - американцами или китайцами? А если что то создать свое - кто создавать то будет - обкуреннй свободный художник компьютерной мысли с тремя классами образования, но зато с 6 лет играющим в ДУМ(Просто классика? Все остальные , способные на это , или уже там или на очереди. Лучше поменьше пурги под названием патриотизм, да побольше здравого смысла с озознованием того, что мы уже в 21 веке живем. Хвала Иссусу.

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