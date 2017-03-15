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Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
15 Марта 2017, 17:49 | В России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции в РФ в настоящее время ниже прогнозов МЭР, а курс рубля - крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным на начало марта, инфляция в РФ замедлилась до 4,5%. Прогноз МЭР по инфляции на этот год - 4%.
Курс доллара к рублю в настоящее время равняется примерно 59 рублей. Прогноз МЭР по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля.
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