Курс рубля к доллару скоро составит 67,5

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции в РФ в настоящее время ниже прогнозов МЭР, а курс рубля - крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным на начало марта, инфляция в РФ замедлилась до 4,5%. Прогноз МЭР по инфляции на этот год - 4%.

Курс доллара к рублю в настоящее время равняется примерно 59 рублей. Прогноз МЭР по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля.