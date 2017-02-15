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В России могут резко снизить налоги на труд
В экономическом блоке правительства сложился консенсус по поводу необходимости снизить налоги на труд. В качестве одного из основных вариантов компенсации рассматривается повышение НДС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Министр экономического развития Максим Орешкин выступил идеологом налогового маневра для перезапуска экономического роста, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех федеральных чиновников.
Главное в предложениях министра — снижение налогов на труд, при этом выпадающие доходы бюджета предложено компенсировать косвенными налогами. Орешкина, по словам собеседника издания в целом, поддерживает министр финансов Антон Силуанов. Однако последний, уточнил источник «осторожничает», поскольку выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета.
Рассматривается несколько вариантов маневра: снизить страховые взносы до 21% и повысить НДС до 21%, а также варианты «20/22», «22/22», «21/22». Окончательного решения, как рассказали собеседники газеты, еще нет.
По словам еще одного источника, пишет РБК, в понедельник, 13 февраля, Орешкин рассказывал первому вице-премьеру Игорю Шувалову о способах перезапуска экономического роста, при этом он назвал маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, предложения по НДФЛ.
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