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Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков
Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Универсальные финансы» («Унфин») и у находящегося в Ростове-на-Дону Капиталбанка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом говорится в пресс-релизах, которые были опубликованы на сайте ЦБ.
Банк «Универсальные финансы» не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, объяснили в Банке России. «Унифин» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Банк находился на 239-м месте в банковской системе России, сказано в сообщении.
Капиталбанк занимал 364-е место по величине активов. Как пояснили в ЦБ, банк проводил о высокорискованную кредитную политику, размещая средства в активы низкого качества.
Как ранее писал РБК, в начале февраля Капиталбанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей. В Национальном рейтинговом агентстве отмечали, что это решение усиливает подверженность «регуляторным и репутационным рискам».
Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов.
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