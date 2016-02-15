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Fitch ухудшило прогноз для российского ВВП
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило оценку состояния российской экономики в 2016 году. Согласно прогнозу, ужесточение бюджетной политики нанесет вред экономике страны, которая ослаблена снижением цен на нефть и волатильностью рубля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно прогнозу, снижение ВВП в текущем году составит 1%, в то время как прошлый прогноз предполагал рост этого показателя на 0,5%. Отмечается, что при сохранении тренда на снижение нефтяных цен, наиболее вероятным шагом станет увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. «Мы прогнозируем сокращение профицита счета текущих операций в 2016 году на фоне низких цен на нефть, но снижение резервов будет сдержанным и показатели обслуживания внешнего долга должны улучшиться»,— отмечается в прогнозе агентства.
Ранее глава Минэкономики Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика может показать умеренный рост уже в 2016 году. «Уже в этом году возможен переход, может быть, пока к умеренному восстановительному росту в экономике. Мы должны быть к этому готовы»,— сказал он.
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