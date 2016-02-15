В черный список Центробанка включено почти 5000 банкиров

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что черный список Банка России сейчас включает 4742 банкира, нарушивших требования к деловой репутации. «В нашей черной базе сейчас 4742 человека. Их количество растет пропорционально количеству банков, у которых отозваны лицензии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

И понятно, что эти лица сейчас не могут не только занимать должности в банках, они не могут и участвовать в официальном контроле за другими кредитными организациями»,— приводит ТАСС его слова.

Напомним, 2015 год был отмечен рекордным числом аннулированных лицензий различных участников финансового рынка за последние пять лет работы Центробанка России. Лицензий лишились 93 банка. Всего за 2015 год мегарегулятором было отозвано 573 лицензии всех видов у 234 профучастников.

Заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов также заявил, что регулятор может до 10 лет увеличить срок нахождения в черной базе банкиров, действия которых привели к проблемам в кредитных организациях, а также ввести пожизненную дисквалификацию для таких лиц. «Нет ничего недопустимого в пожизненной дисквалификации банкиров. Речь должна идти о повторении грубых ошибок в управлении банков... При рецидиве или разовых грубых нарушениях»,— цитирует Reuters Сухова.

Кроме того, ЦБ рассматривает возможность расширения круга лиц, которые могут попасть в базу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.