www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В черный список Центробанка включено почти 5000 банкиров

15 Февраля 2016, 12:23 | В России

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что черный список Банка России сейчас включает 4742 банкира, нарушивших требования к деловой репутации. «В нашей черной базе сейчас 4742 человека. Их количество растет пропорционально количеству банков, у которых отозваны лицензии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

И понятно, что эти лица сейчас не могут не только занимать должности в банках, они не могут и участвовать в официальном контроле за другими кредитными организациями»,— приводит ТАСС его слова.

Напомним, 2015 год был отмечен рекордным числом аннулированных лицензий различных участников финансового рынка за последние пять лет работы Центробанка России. Лицензий лишились 93 банка. Всего за 2015 год мегарегулятором было отозвано 573 лицензии всех видов у 234 профучастников.

Заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов также заявил, что регулятор может до 10 лет увеличить срок нахождения в черной базе банкиров, действия которых привели к проблемам в кредитных организациях, а также ввести пожизненную дисквалификацию для таких лиц. «Нет ничего недопустимого в пожизненной дисквалификации банкиров. Речь должна идти о повторении грубых ошибок в управлении банков... При рецидиве или разовых грубых нарушениях»,— цитирует Reuters Сухова.

Кроме того, ЦБ рассматривает возможность расширения круга лиц, которые могут попасть в базу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ЦБ  банкир  Центробанк  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 1234513:33, 15.02.2016#

    Главное никогда не забывайте. Что всё это ради благополучия страны и граждан!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’ВµР В Р’14:06, 15.02.2016#

    Ну и что мешает такому банкиру продолжать работать сидя рядом с официально устроенным бездарем?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru