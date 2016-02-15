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Транспортный налог могут заменить акцизом на топливо

15 Февраля 2016, 09:45 | В России

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что транспортный налог может быть заменен акцизом на топливо. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Klerk.ru

Представитель ФАС отметил: «Мы, тем не менее, придем к тому, что акциз будет основным налогом, который целевым образом направляется на развитие дорожной сети. Было бы правильно двигаться в этом направлении».

По словам Анатолия Голомолзина, в настоящее время изначальные решения по замене транспортного налога на акциз реализуется непоследовательно.

«Менялась ситуация. Изначально было задумано, что введением акциза мы вводим налог, который затем идет на строительство дорог. При этом предполагалось, что дорожные фонды будут отменены. Дальше идет достаточно сложная дискуссия между законодателями регионального и федерального уровня. Средства из фонда и от акцизов могут поступать в разные дорожные фонды. Начинается на этот счет дискуссия. Общая ситуация в экономике усложняется. Решения, которые изначально были задуманы, реализуются не в полной мере. В конечном итоге приходится платить за непоследовательность», - пояснил замглавы ФАС, передает «Русская служба новостей».

Напомним, особенно остро спор об отмене транспортного налога разразился после введения платы за проезд грузовых автомобилей по общим дорогам. Несмотря на поручение Президента РФ отменить налог для грузовиков, правительство не спешит принимать окончательное решение по данному вопросу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: топливо  налог  акциз 



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Комментарии

  • zloy08:29, 12.02.2016#

    Выборы что ли скоро? опять об отмене тр. налога начали брехать.

  • Псевдоним16:28, 12.02.2016#

    Рано радоваться. Читаем внимательно -«Мы, тем не менее, придем к тому, что акциз будет основным налогом, который целевым образом направляется на развитие дорожной сети. Было бы правильно двигаться в этом направлении»Т. е. ОСНОВНЫМ, а не единственным . . . направленным на развитие дорожной сети. А развивать, что ещё, дополнительно, всегда придумают. Не зря такая специализированная формулировка. Значит увеличат акцизы на топливо, а транспортный налог так и останется (будет повышаться также как и акциз, но акциз будет бить по карману больнее). Вот и всё :-((

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