Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Транспортный налог могут заменить акцизом на топливо
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что транспортный налог может быть заменен акцизом на топливо. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Klerk.ru
Представитель ФАС отметил: «Мы, тем не менее, придем к тому, что акциз будет основным налогом, который целевым образом направляется на развитие дорожной сети. Было бы правильно двигаться в этом направлении».
По словам Анатолия Голомолзина, в настоящее время изначальные решения по замене транспортного налога на акциз реализуется непоследовательно.
«Менялась ситуация. Изначально было задумано, что введением акциза мы вводим налог, который затем идет на строительство дорог. При этом предполагалось, что дорожные фонды будут отменены. Дальше идет достаточно сложная дискуссия между законодателями регионального и федерального уровня. Средства из фонда и от акцизов могут поступать в разные дорожные фонды. Начинается на этот счет дискуссия. Общая ситуация в экономике усложняется. Решения, которые изначально были задуманы, реализуются не в полной мере. В конечном итоге приходится платить за непоследовательность», - пояснил замглавы ФАС, передает «Русская служба новостей».
Напомним, особенно остро спор об отмене транспортного налога разразился после введения платы за проезд грузовых автомобилей по общим дорогам. Несмотря на поручение Президента РФ отменить налог для грузовиков, правительство не спешит принимать окончательное решение по данному вопросу.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
Новости раздела
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Банкам разрешили блокировать карты граждан
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Депозиты стали чуть выгоднее
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
Комментарии
-
-
Псевдоним16:28, 12.02.2016#
Рано радоваться. Читаем внимательно -«Мы, тем не менее, придем к тому, что акциз будет основным налогом, который целевым образом направляется на развитие дорожной сети. Было бы правильно двигаться в этом направлении»Т. е. ОСНОВНЫМ, а не единственным . . . направленным на развитие дорожной сети. А развивать, что ещё, дополнительно, всегда придумают. Не зря такая специализированная формулировка. Значит увеличат акцизы на топливо, а транспортный налог так и останется (будет повышаться также как и акциз, но акциз будет бить по карману больнее). Вот и всё :-((
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
Выборы что ли скоро? опять об отмене тр. налога начали брехать.