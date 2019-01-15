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Банки продолжают поднимать процентную ставку по вкладам
15 Января 2019, 09:39 | В России
Уже зафиксирован максимальный средний показатель с августа 2017 года
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла 7,43% в третьей декаде декабря 2018 года, говорится в сообщении Центробанка. Во второй декаде месяца она была равна 7,4%, в первой — 7,38%.
Показатель стал максимальным с середины августа 2017 года, когда открыть депозит можно было под 7,54% годовых.
В топ-10 кредитных организаций, на основе продуктов которых была определена средняя ставка, входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ТАСС
Автор: Олег Клименко | Ольга Добролюбова
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