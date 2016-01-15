Центробак лишил лицензии работающий с РПЦ банк

Такое решение принято в связи с неисполнением банком законов и нормативных актов Центробанка: значением нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, а также с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"При неудовлетворительном качестве активов ООО КБ "Эргобанк" неадекватно оценивало принятые кредитные риски. В связи с потерей ликвидности ООО КБ "Эргобанк" своевременно не исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками", говорится в сообщении регулятора.

Сейчас в "Эргобанке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Эргобанк, который обслуживает в том числе 60 структур Русской православной церкви, стал первым в 2016 году банком, лишившимся лицензии. В конце декабря прошлого года финоргаизация перестала принимать вклады, 11 января банк объявил, что ищет инвестора и ведет переговоры о санации.

По величине активов "Эргобанк» занимал 321 место в банковской системе России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.