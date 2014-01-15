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Глава Сбербанка рассказал, в каких валютах хранить сбережения

15 Января 2014, 23:11 | В России

Глава Сбербанка, бывший министр экономики Герман Греф рассказал, в каких валютах надежнее хранить сбережения населению и предприятиям.

"У меня очень часто спрашивают, в какой валюте хранить деньги населению и предприятиям. Мы сделали исследование по поводу мировых резервных валют. Наше исследование показало, в каких валютах надежнее всего хранить деньги гражданам, которые не занимаются макроэкономическими изысканиями", — заявил Греф, выступая на Гайдаровском форуме в среду.

Он отметил, что странами-чемпионами с точки зрения устойчивости валют стали Швейцария, Норвегия и Швеция. "Три страны, в которых сохранение валют с точки зрения их потенциала устойчивости, девальвации этих валют, разумности макроэкономической политики правительств, достаточности ресурсов для поддержания этих валют являются доминирующими над всеми остальными в мире", — подчеркнул глава крупнейшего российского банка.

По его словам, в следующую тройку по надежности валют вошли Тайвань, Сингапур и Малайзия.

Греф также отметил, что Россия в рейтинге этого исследования заняла 11 место. "Хочу сказать, это очень неплохое место, с учетом того, что <…> США на девятом месте. Для российских граждан необходимо, чтобы преобладающая часть их портфеля состояла из российских рублей, потому что все расчеты происходят в рублях", — указал бывший министр.

По словам Грефа, Сбербанк построил свое исследование на анализе валют 33 стран, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: сбербанк  валюта 



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