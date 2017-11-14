Рубль все слабее и слабее

Похоже, что кому-то это очень выгодно

Сегодня: Осторожность – тема дня. Цены на нефть Brent остаются устойчивыми в свете позитивных новостей от ОПЕК: картель повысил прогноза спроса и снизил оценку предложения на 2018 г., отметив, что объемы выпуска в октябре оказались ниже сентябрьских и при их сохранении в следующем году можно ожидать дефицита на рынке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фактором давления для настроений инвесторов на российском рынке могут стать разочаровывающие данные по ВВП России за 3К17 – рост составил всего 1.8% г/г (Росстат), что ниже оценки МЭР (2.2%), но соответствует нашим ожиданиям (1.7%). Статистика свидетельствует о том, что факторы, вызвавшие ускорение роста во 2К17, потеряли свою силу. Также макроданные из Китая оказались разочаровывающими, что указывает на перспективу замедления роста (рост инвестиций в основной капитал составил 7.3% против прогноза 7.4%, промпроизводства – 6.2% против 6.3%, розничные продажи 10.0% против 10.4%).

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.10%, DJIA +0.07%, NASDAQ +0.10%), Азия (Hang Seng +0.05%, Shanghai -0.45%, Nikkei +0.40%). Фьючерсы н а S &P 5 00 ( -0.09%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.96 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Нефть стабильна, рынки нет. Котировки Brent показали стабильность в свете позитивных (усиление геополитических рисков, надежды на продление сделки ОПЕК+) и негативных (рост числа буровых установок в США) индикаторов. Тем не менее, рынки развернулись вниз.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.74% до $63.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.40, РТС (-0.69%), ММВБ-50 (-0.08%).