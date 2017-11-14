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В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"

14 Ноября 2017, 09:00 | В России

Платеж должен обеспечит всем россиянам достойные похороны

Минстрой предложил ввести налог на смерть – ежемесячный платеж, который обеспечит всем россиянам достойные похороны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

До 1 декабря 2017 года правительство РФ должно обеспечить доработку и внесение в Госдуму законопроекта о похоронном деле, направленного на регулирование отношений, связанных с погребением умерших, сообщает информационно-правовой портал «Гарант.Ру». Соответствующее поручение было дано кабмину Владимиром Путиным. Этот закон должен заменить действующий с 1996 года ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Предполагается, что поправки должны исправить важнейшие проблемы в данной отрасли, включая избыточность документов для погребения, отсутствие законодательного регулирования данного бизнеса, значительное число бесхозных кладбищ и т.д.

Также Минстрой РФ, в частности, предлагает ввести в России институт ритуального страхования. В таком случае граждане должны будут сами обеспечить себе средства на достойное погребение.

Как пишет "Московский комсомолец", документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина. По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает запросам граждан.

В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.

Кроме того, Минстрой предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: снилс  кладбище  платеж  погребение  Минстрой  похороны 



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