Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"
Платеж должен обеспечит всем россиянам достойные похороны
Минстрой предложил ввести налог на смерть – ежемесячный платеж, который обеспечит всем россиянам достойные похороны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
До 1 декабря 2017 года правительство РФ должно обеспечить доработку и внесение в Госдуму законопроекта о похоронном деле, направленного на регулирование отношений, связанных с погребением умерших, сообщает информационно-правовой портал «Гарант.Ру». Соответствующее поручение было дано кабмину Владимиром Путиным. Этот закон должен заменить действующий с 1996 года ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Предполагается, что поправки должны исправить важнейшие проблемы в данной отрасли, включая избыточность документов для погребения, отсутствие законодательного регулирования данного бизнеса, значительное число бесхозных кладбищ и т.д.
Также Минстрой РФ, в частности, предлагает ввести в России институт ритуального страхования. В таком случае граждане должны будут сами обеспечить себе средства на достойное погребение.
Как пишет "Московский комсомолец", документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина. По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает запросам граждан.
В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.
Кроме того, Минстрой предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.
Новости тематики
- В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"
- Нефть не смогла взбодрить рубль
- Первоначальный взнос по ипотеке увеличат
- Рубль обрушится несмотря на растущую нефть
- В России пересмотрят размер налогов
- Добросовестные плательщики по кредитам, услугам ЖКХ и налогам, как всегда, останутся в дураках
- В какие активы стоит вкладывать деньги в ноябре
- Пенсионные накопления россиян стремительно тают
- ВЭБ увеличил накопления пенсионеров
- Рубль не успевает за дорожающей нефтью
Новости раздела
- В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"
- Зарплаты российских TOP-менеджеров на уровне мировых стандартов
- Нефть не смогла взбодрить рубль
- Первоначальный взнос по ипотеке увеличат
- Социальные выплаты освободят от налогов
- Рубль обрушится несмотря на растущую нефть
- В России пересмотрят размер налогов
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- Добросовестные плательщики по кредитам, услугам ЖКХ и налогам, как всегда, останутся в дураках
- В какие активы стоит вкладывать деньги в ноябре
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- В Приморье диких зверей "вызвали" на прием к врачу
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- На "Днях Дальнего Востока" в Москве в павильоне Приморья будет специальная переговорная комната