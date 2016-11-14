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Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля

14 Ноября 2016, 17:38 | В России

Декабрь уже несколько лет является «черным месяцем» для национальной валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сколько будут стоить доллар и евро? Ряд аналитиков уже заявили, что ждут от рубля «черного» подарка к Новому году, как это было в 2014–2015 гг. Ждать ли худшего и как подготовиться?

 – Резкий обвал рубля может случиться либо из-за сильного падения цен на нефть, либо вследствие увеличения госрасходов. Но пока предпосылок к этому нет. Нефть держится, дефицит бюджета некритичный – 3%. Поэтому я бы сказал, что риск девальвации рубля есть, но не страшный – в пределах 5%. Если, конечно, нефть и геополитика не преподнесут никаких шоков, – спрогнозировал для Sobesednik.ru экономист Сергей Хестанов.

В этом году «лихорадка» для рубля может начаться не в декабре, как было в предыдущие годы, а немного раньше. Правда, специалисты считают, что в этот раз национальная валюта «переболеет» легче.

 – Заметные курсовые колебания возможны в середине ноября в связи с президентскими выборами в США и на рубеже ноября – декабря, когда пройдет встреча представителей нефтедобывающих стран, на которой будет обсуждаться принятие конкретных мер по заморозке добычи нефти, – пояснил Sobesednik.ru управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов. – Наш прогноз допускает небольшое ослабление рубля до 65–67 за доллар и 71–73 за евро к концу года на фоне вероятного повышения ставки ФРС США и выплаты российскими компаниями около 17 млрд долларов по внешнему долгу.

Финансовый аналитик группы компаний ФИНАМ Тимур Нигматуллин не ждет повторения валютной паники 2014 и 2015 годов.

 – Скорее всего по итогам 2016 года инфляция в РФ составит менее 6%, – сказал Тимур Нигматуллин Sobesednik.ru. – В подобном случае бизнес и домохозяйства становятся менее чувствительны к изменению курсов валют и не спешат конвертировать рубли при малейшем «дуновении ветерка». Поэтому повторения очередей к обменникам мы не ждем.

Покупать валюту?

 – Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущие уровни вполне подходят. Оптимальная доля валюты в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 30–40%. В рублях сегодня целесообразно хранить не менее 60%. А если речь идет о покупке валюты с потребительскими целями, например для выезда за рубеж в новогодние праздники, то ждать особого момента не стоит – угадать скорее всего все равно не получится, как и что-то выгадать. Покупайте по мере надобности, – советует Виталий Багаманов.

 – Поскольку плавающий курс очень выгоден правительству и ЦБ РФ, то это надолго и нужно привыкать жить в новой реальности, то есть заблаговременно конвертировать рубли в валюту для отдыха и инвестиций, – замечает Тимур Нигматуллин. – Например, сейчас все еще очень хороший момент для того, чтобы заняться этим вопросом и переложить часть средств в валюту или активы по все еще выгодному курсу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: брент  московская биржа  валюта  доллар  банки  баррель  курс  евро  рубль 






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