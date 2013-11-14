В России предлагается разрешить использовать материнский капитал на ремонт жилья

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить семьям использование материнского капитала для проведения капитального ремонта жилья, находящегося в их собственности.

Автор документа - депутат Госдумы Сергей Иванов (фракция ЛДПР). По его словам, практически все сдаваемые квартиры в новых домах "не имеют никакой отделки - голые пол, потолок, стены". Чтобы сделать эту квартиру пригодной для проживания, надо провести капитальный ремонт и установить все необходимые элементы - от водопровода и отопления до электричества и канализации. Та же проблема может возникнуть и в случае покупки жилого помещения на вторичном рынке или если жилье уже является собственностью граждан, пояснил депутат необходимость предложенных поправок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



