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Депутат Госдумы предложил запретить доллары в России

14 Ноября 2013, 02:26 | В России

Депутат Госдумы от ЛДПР и бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев внес в парламент законопроект о запрете хождения и хранения долларов США в России. С текстом опубликованного документа можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Закон в течение года с момента его утверждения предусматривает закрытие долларовых счетов граждан или обмен долларов на другую валюту. В противном случае банки обязаны продать доллары с депозитных счетов по среднему курсу за прошлый год.

Оборот наличных долларов будет также запрещен — в случае обнаружения у россиян долларов, они будут конфискованы, а в течение 30 дней их бывшему владельцу вернут изъятую сумму в рублевом эквиваленте. Специальные мероприятия для поиска наличных долларов не предусмотрены. Электронные покупки в зарубежных магазинах Дегтярев предложил осуществлять с помощью тех платежных систем, где есть функция обмена валют.

Запрет на хождение доллара не коснется Центробанка, Министерств обороны и иностранных дел, СВР, ФСБ, Федерального казначейства.

Принудительный отказ от долларов, по мысли автора законопроекта, объясняется нестабильностью финансового положения США.

Впервые СМИ писали об инициативе Дегтярева по запрету оборота долларов весной 2013 года. Дегтярев известен также своими инициативами по запрету автосигнализаций и ограничению донорства для гомосексуалов, пишет Lenta.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

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Теги: доллар  ЦБ РФ  валюта  госдума 






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Комментарии

  • Псевдоним16:07, 14.11.2013#

    Ну, отлично, такого мэра не выбрали, какие законопроекты вносит, просто светлая голова. . . капец ему еще и деньги платят, я в шоке, кто у нас у власти. . .

  • Псевдоним16:17, 14.11.2013#

    Феерический долпаев! Выгнать этого придурка ваще из страны.

  • Псевдоним16:22, 14.11.2013#

    Такое ощущение, что депутатам ГД нечем заняться и они "высасывают из пальца" всякую "ахунею", создавая видимость занятости и серьезности своей работы. Во многих странах планеты имеют хождение разные валюты, а доллар в особенности.

  • Псевдоним16:27, 14.11.2013#

    Придурок, он и в России придурок.

  • Псевдоним-216:30, 14.11.2013#

    Просто удивительно!!!Да какие деньги ему платят, этой просветлённой голове. . . . Это в какой стране мира такое может происходить???Да. . . УЖ. . . .

  • Прохожий17:14, 14.11.2013#

    Вот, уе. . . к!У каждого в этой стране, есть право выбора и человек в праве решать, в какую конкретную валюту он хочет вкладывать и что покупать, заботится сучонок не о том, лучше бы о людях думал, а не ахинею нес!!!Выгоните такого морально-больного из думы!!!

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