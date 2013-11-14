Депутат Госдумы предложил запретить доллары в России

Депутат Госдумы от ЛДПР и бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев внес в парламент законопроект о запрете хождения и хранения долларов США в России. С текстом опубликованного документа можно ознакомиться на сайте Госдумы.



Закон в течение года с момента его утверждения предусматривает закрытие долларовых счетов граждан или обмен долларов на другую валюту. В противном случае банки обязаны продать доллары с депозитных счетов по среднему курсу за прошлый год.



Оборот наличных долларов будет также запрещен — в случае обнаружения у россиян долларов, они будут конфискованы, а в течение 30 дней их бывшему владельцу вернут изъятую сумму в рублевом эквиваленте. Специальные мероприятия для поиска наличных долларов не предусмотрены. Электронные покупки в зарубежных магазинах Дегтярев предложил осуществлять с помощью тех платежных систем, где есть функция обмена валют.



Запрет на хождение доллара не коснется Центробанка, Министерств обороны и иностранных дел, СВР, ФСБ, Федерального казначейства.



Принудительный отказ от долларов, по мысли автора законопроекта, объясняется нестабильностью финансового положения США.



Впервые СМИ писали об инициативе Дегтярева по запрету оборота долларов весной 2013 года. Дегтярев известен также своими инициативами по запрету автосигнализаций и ограничению донорства для гомосексуалов, пишет Lenta.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



