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Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
Под удар попадут банковские карты, платформы для оплаты госуслуг, средства мобильной связи и так далее
Правительственная комиссия одобрила законопроект о повышении защиты клиентских счетов: оператор определит признаки воровства со счета и заблокирует вывод денег, до того как клиент узнает об этом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет сайт "Вести.Экономика", по прогнозам Банка России и экспертов, в 2017–2018 гг. ожидается дальнейший рост числа атак на счета клиентов, в том числе через платежные системы, платформы для оплаты госуслуг, средства мобильной связи и системы дистанционного банковского обслуживания, сообщается в пояснительной записке к проекту закона.
Законопроектом, внесенным Минфином, предусматривается, что Банк России установит обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента, а также правила приостановления несанкционированных операций по переводу денежных средств.
Поскольку перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности самостоятельно устанавливать дополнительные признаки совершения такого перевода денежных средств в соответствии с требованиями Банка России.
Также предлагается установить обязанность кредитной организации при выявлении признаков перевода денежных средств без согласия плательщика незамедлительно запрашивать подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения.
Действующим законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие правовую защиту интересов клиентов банков – физических лиц в случаях своевременного информирования о переводе денежных средств без их согласия.
При этом правовой механизм приостановления перевода денежных средств клиентов – юридических лиц не определен, что не позволяет предотвращать их убытки даже в случаях своевременного направления сообщения об отсутствии согласия клиента на перевод денежных средств.
Законопроектом устанавливается порядок действий кредитных организаций, обслуживающих плательщика и получателя денежных средств, по возврату денежных средств при получении от плательщика – юридического лица уведомления о списании денежных средств без его согласия.
Предлагается, в частности, дополнить Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" новой статьей – "Признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента и порядок действий оператора по переводу денежных средств при их выявлении".
Цель предлагаемых законодательных новелл – создать дополнительные правовые условия для предотвращения несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, предотвращать потери денежных средств кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
По информации Банка России, в 2016 г. было совершено около 300 тыс. несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на общую сумму более 1 млрд руб.
При постепенном сокращении доли несанкционированных операций с использованием банкоматов и платёжных терминалов наблюдается устойчивый рост несанкционированных операций с помощью интернета и устройств мобильной связи.
В 2016 г. в Банк России была представлена информация о 717 несанкционированных операциях со счетов юридических лиц на общую сумму 1,89 млрд руб. При этом более 50% всех попыток осуществить несанкционированный перевод денежных средств со счетов юридических лиц прошли успешно, т.е. денежные средства были списаны со счета клиента полностью или частично.
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