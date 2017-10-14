На "дальневосточной" 2000-рублевой банкноте придирчивые граждане нашли ошибку

Гознак прокомментировал претензии к новый деньгам

Гознак отреагировал на претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей: пролив между материком и островом отображен правильно, заявили в компании. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее в СМИ появилась информация о неправильном изображении Сахалина, который якобы стал полуостровом. СМИ сообщали, что его на купюре соединяет с материком перешеек.

В компании пояснили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон.

"Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — отметили в компании.

На банкноте материк и Сахалин выделили белым контуром для более четкого восприятия изображения в целом.





"Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", — добавили в Гознаке.

Компания также предоставила в распоряжение РИА «Новости» изображение на банкноте в десятикратном увеличении.