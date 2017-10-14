Курс рубля до конца года будет стабильным

Национальная валюта впервые за историю может закончить год на том же уровне котировки, что и начала

Курс рубля до конца года останется на уровне 58 рублей за доллар, инфляция в целом за 2017 год опустится до рекордных 3,4%, а ключевая ставка Центробанка — до 8%, то есть к уровню ноября 2014 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это следует из консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие 15 ведущих экономистов из российских и зарубежных финансовых организаций. Курс рубля будет поддерживаться спросом на госбумаги Минфина, а инфляцию вернет к таргету ожидающийся в четвертом квартале всплеск потребительской активности.

2017 год закончится благоприятно для рубля, инфляции и ключевой ставки, прогнозируют эксперты. По их мнению, ставка ЦБ впервые за три года может вернуться к уровню докризисного 2014 года — 8%, для этого регулятору нужно на двух заседаниях (27 октября и 15 декабря) снизить ее в общей сложности на 0,5 процентного пункта. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике. Снижение показателя будет способствовать росту спроса на кредиты, а вместе с ростом потребления всё равно останется ниже цели ЦБ в 4%, убеждены аналитики.

Курс рубля, который в прошлом году укрепился на 20%, в этом году показал завидную стабильность. На начало января 2017-го курс был на уровне 59,9 рубля за доллар. Примерно на таком же уровне он будет и в конце года, оценивают эксперты. Помогают рублю стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина, который фиксируется весь год, а также относительно стабильные цены на нефть.

— Цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне: их поддерживают надежды на достижение равновесия нефтяного рынка за счет как роста спроса, так и стабилизации предложения, в том числе благодаря возможному продлению соглашения между странами ОПЕК+, — пояснила главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Особых «перспектив для укрепления нет, есть всё для стабильности», добавил директор Центра структурных исследований РАНХиГС, экс-замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. До конца года отрицательно на курсе рубля могут сказаться выплаты российских компаний по внешнему долгу, ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и нестабильность на сырьевых рынках.

Если два года назад рубль был главным фактором неопределенности, то теперь аналитики верят в его стабильность, хотя регулятор отказался от какого-либо влияния на курс, теперь он полностью определяется валютными торгами на бирже.

— Российская валюта в последние месяцы демонстрирует устойчивость, избавляясь от жесткой привязки к динамике нефти, — отметил руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

Инфляция в этом году поставит очередной рекорд падения. После пика в 12,9% в 2015 году она снизилась до 5,4% в прошлом и по итогам этого года, ожидают эксперты, будет на уровне 3,4%. Это заметно ниже цели ЦБ в 4%. Впрочем, единодушно убеждены экономисты, никакого вреда для экономики такая низкая инфляция не несет. Темп прироста потребительских цен в этом году «угас» в основном благодаря стабильности рубля, отметил главный стратег по валютному рынку датского банка SAXO Bank Джон Харди.

— Уровень инфляции в 3% не опасен для экономики. Например, крупнейшие центральные банки в настоящее время таргетируют инфляцию на уровне 2%, — рассказал вице-президент банка «Открытие» Александр Мансир.

Определенные проблемы из-за более низкой, чем ожидалось, инфляции могут возникнуть лишь у отдельных видов бизнеса, имеющих большие долги в сочетании с низкими темпами роста выручки, однако экономика в целом должна только выиграть от большей предсказуемости макроэкономических переменных, добавил ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

Побочным эффектом низкой инфляции также может стать снижение прибыли финансового сектора, что негативно скажется на возможностях его роста и расширения кредитования, отметил в свою очередь аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Инфляция может быть ниже 4% и в 2018 году, не исключил руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. В этом году рост цен опустился ниже этого значения во многом из-за рекордной сезонной дефляции, которая была вызвана падением цен на плодоовощную продукцию в конце лета.

Вплоть до 2021 года на инфляцию могут оказывать давление изменение внешней конъюнктуры, стихийные бедствия, рост налогов и тарифов, пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Впрочем, несмотря на рекордно низкую инфляцию, эксперты не ожидают от ЦБ резкого снижения ключевой ставки. По их общей оценке, регулятор снизит стоимость привлечения средств для банков всего на 0,5 п.п. до конца года — до 8%. Соответственно, на эту же величину станут дешевле для населения и банковские кредиты, в том числе и ипотека. Однако менее доходными станут и вклады.