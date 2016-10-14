www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.35 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 69.73 р. 10 CNY: 94.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку

14 Октября 2016, 11:00 | В России
Бурное развитие финансовых технологий за последние несколько лет стало главным вызовом для банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis в Казани. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

"Для банковской индустрии это огромнейший вызов, потому что сейчас они (банкиры. - прим. ред.) жалуются на низкие ставки, на жесткое регулирование и так далее, а в это время сзади незаметно подкрались финансовые технологии", - сказала Набиуллина на сессии, посвященной тому, как будет выглядеть финансовый рынок России в 2026 году.

Спрос на традиционные банковские услуги будет все более вытесняться новыми технологиями, прогнозирует Эльвира Набиуллина. "Уйдут ли в результате банки с рынка или смогут интегрировать новые технологии - это вопрос к самим банкам", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, Банк России будет менять идеологию регулирования, внедряя принципы пропорциональности рискам и масштабам и создавая финансовую экосистему, где нет жестких перегородок между кредитными и некредитными организациями. Поскольку масштабы финтеха пока невелики, Банк России будет использовать для них так называемые регуляторные песочницы, чтобы инновационные компании могли протестировать свои продукты и услуги без риска .

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: финансы  ловушка  банк  технологии  рф 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru