Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку

Бурное развитие финансовых технологий за последние несколько лет стало главным вызовом для банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis в Казани. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

"Для банковской индустрии это огромнейший вызов, потому что сейчас они (банкиры. - прим. ред.) жалуются на низкие ставки, на жесткое регулирование и так далее, а в это время сзади незаметно подкрались финансовые технологии", - сказала Набиуллина на сессии, посвященной тому, как будет выглядеть финансовый рынок России в 2026 году.

Спрос на традиционные банковские услуги будет все более вытесняться новыми технологиями, прогнозирует Эльвира Набиуллина. "Уйдут ли в результате банки с рынка или смогут интегрировать новые технологии - это вопрос к самим банкам", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, Банк России будет менять идеологию регулирования, внедряя принципы пропорциональности рискам и масштабам и создавая финансовую экосистему, где нет жестких перегородок между кредитными и некредитными организациями. Поскольку масштабы финтеха пока невелики, Банк России будет использовать для них так называемые регуляторные песочницы, чтобы инновационные компании могли протестировать свои продукты и услуги без риска .

Газета «Золотой Рог», Владивосток.