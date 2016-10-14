Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
"Для банковской индустрии это огромнейший вызов, потому что сейчас они (банкиры. - прим. ред.) жалуются на низкие ставки, на жесткое регулирование и так далее, а в это время сзади незаметно подкрались финансовые технологии", - сказала Набиуллина на сессии, посвященной тому, как будет выглядеть финансовый рынок России в 2026 году.
Спрос на традиционные банковские услуги будет все более вытесняться новыми технологиями, прогнозирует Эльвира Набиуллина. "Уйдут ли в результате банки с рынка или смогут интегрировать новые технологии - это вопрос к самим банкам", - добавила глава ЦБ.
По ее словам, Банк России будет менять идеологию регулирования, внедряя принципы пропорциональности рискам и масштабам и создавая финансовую экосистему, где нет жестких перегородок между кредитными и некредитными организациями. Поскольку масштабы финтеха пока невелики, Банк России будет использовать для них так называемые регуляторные песочницы, чтобы инновационные компании могли протестировать свои продукты и услуги без риска .
Новости тематики
- Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
- В 2017–2019 годах предельные расходы бюджета будут определяться по-новому
- Минфин предложил удвоить пени за неуплату налогов
- Центробанк заставит магазины принимать карты "Мир"
- В России продолжается обсуждение решения ЦБ о снижении ключевой ставки
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан
- В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
Новости раздела
- Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
- В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады
- Герман Греф предрек России гражданскую войну
- Российская экономика начала оживать
- Сбербанк будет предоставлять автомобили в лизинг для малого бизнеса и ИП
- В 2017–2019 годах предельные расходы бюджета будут определяться по-новому
- Минфин предложил удвоить пени за неуплату налогов
- Рубль оказался самой привлекательной валютой для сбережений
- Нефть выше $50 – рубль все крепче
- Центробанк заставит магазины принимать карты "Мир"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы