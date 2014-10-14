Россияне "играют" в карты с банками все более обдуманно

Несмотря на удобство использования кредиток, все меньше россиян расплачиваются ими в магазинах и ресторанах. Темпы роста рынка кредитных карт сегодня сократились до минимума за последние несколько лет. По мнению экспертов «РГ», это прямой результат действий Центробанка по «охлаждению» рынка потребительских кредитов.

За девять месяцев текущего года рост российского рынка кредитных карт замедлился до 13,9 процента - до 1,134 триллиона рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот сегмент рынка прибавил 38,4 процента, а в 2012 году - 62,4 процента, говорится в исследовании «Секвойя кредит консолидейшн». Почему же россияне перестали использовать кредитки, а банки - их выпускать?

Одна из причин - повышение финансовой грамотности населения, уверены специалисты.

Люди поняли, что проценты по кредиткам значительно выше, чем при использовании обычного займа. Да и снимать наличные деньги с таких карт - слишком дорогое для них удовольствие. «Кроме того, платежеспособность россиян сокращается, они больше не в состоянии отдавать новые долги», - пояснил эксперт Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО.

Другая причина кроется в сокращении предложения самих банков, которые в последнее время все реже и реже предлагают оформить новый «пластик». «На данный момент на руках у россиян находится больше 30 миллионов кредитных карт. Они есть фактически у каждого кредитоспособного клиента банка, - рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег ИВАНОВ. - То есть присутствует элемент насыщения рынка». Потенциала для роста здесь практически не осталось, добавил эксперт.

Кстати, по мнению экспертов, снижается популярность не только кредиток, но и всех остальных видов потребительского кредитования. «Если в прошлом году темпы роста рынка кредитов были на уровне 30 процентов, то в этом они едва перешагнут 15-процентный барьер. А в следующем году и вовсе существует риск полной остановки этого роста, - уверен Иванов. - А все потому, что мы только сейчас увидели реальный результат применения мер ЦБ, направленных на снижение закредитованности населения».

Регулятор повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, ввел повышенные коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками и так далее. В результате банки ужесточили требования к заемщикам, стали отказывать в выдаче денег клиентам с плохой кредитной историей и повышать процентные ставки. Практически нигде уже не дают несколько кредитов в одни руки. То есть цель была достигнута: россияне перестали брать много кредитов, отказавшись также и от «пластика».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.