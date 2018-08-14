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Рубль начал торги уверенным ростом
14 Августа 2018, 18:28 | В России
Вслед за российской валютой подъем начал и рынок акций
Целую неделю российской валюте пришлось сдавать позиции, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Рубль впервые с 7 августа вырос на открытие торгов на Московской бирже как к доллару, так и к евро, следует из данных торгов. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты снизился на 1 руб. и составил 66,8 руб., курс евро снижался до 76,37 руб.
Как сообщает РБК, российский рынок акций также открылся на позитивной ноте: индекс Мосбиржи к 10:29 мск рос на 0,27%, до 2291 пункта, индекс РТС — на 1,98%, до 1081 пункта.
Акции российских компаний также растут: среди лидеров — бумаги Сбербанка, «Мечела» и ТГК-1.
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Теги: brent экономика динамика фьючерс нефть евро Центробанк прогноз рубль статистика трамп валюта баррель доллар акции
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