Рубль начал торги уверенным ростом

Вслед за российской валютой подъем начал и рынок акций

Целую неделю российской валюте пришлось сдавать позиции, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Рубль впервые с 7 августа вырос на открытие торгов на Московской бирже как к доллару, так и к евро, следует из данных торгов. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты снизился на 1 руб. и составил 66,8 руб., курс евро снижался до 76,37 руб.

Как сообщает РБК, российский рынок акций также открылся на позитивной ноте: индекс Мосбиржи к 10:29 мск рос на 0,27%, до 2291 пункта, индекс РТС — на 1,98%, до 1081 пункта.

Акции российских компаний также растут: среди лидеров — бумаги Сбербанка, «Мечела» и ТГК-1.