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В России реально введут налог на воздух

14 Августа 2018, 18:03 | В России

Поправки в Налоговый кодекс уже готовы

Министерство финансов РФ предлагает ввести экологический налог взамен взимаемой сегодня платы за негативное воздействие на окружающую среду. Налоговые ставки предлагается установить по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

Минфин России, пишет «Газета.Ru», предлагает ввести экологический налог. Новой одноименной главой Налоговый кодекс может пополниться уже с 2020 года, говорится в материалах к законопроекту, опубликованному на сайте проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что изменения вступят в законную силу с 1 января того же года.

Согласно сводному отчету к проекту закона, министерство предлагает ввести «экологический налог взамен действующего в настоящее время неналогового платежа — платы за негативное воздействие на окружающую среду». Минфин признал этот механизм неэффективным.

Объектом налогообложения признается негативное воздействие в результате выброса в атмосферный воздух, сброса в водные объекты сточных вод загрязняющих веществ, а также образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности.

 «Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщика экологического налога по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в течение 30 дней с момента его постановки на государственный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды», — говорится в законопроекте.

Налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

«При образовании отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы» — говорится в проекте закона.

Как уже было сказано, также налог будет взиматься и в случае мусора. Согласно размещенному к обсуждению документу, при образовании твердых коммунальных отходов налогоплательщиками налога признаются региональные операторы.

 «Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: в ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа», — добавляется в сводном отчете к проекту закона.

При этом предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ устанавливают налоговые ставки по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

Новации по экологическому налогу должны стать частью более глобальных изменений. Ранее правительство обещало реформу всех неналоговых платежей. Должен быть составлен специальный реестр таких сборов, а часть из них переведена в налоги и включена в Налоговый кодекс.

В мае этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития проработать до 1 сентября вопрос о неналоговых платежах и обеспечить баланс частных и публичных интересах.

«Минфину России , Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство России проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс России неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер», — сказано в поручении.

Также отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи, и установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что у бизнеса есть список из 70 с лишним платежей, и есть версии Минэкономразвития и Минфина, в которых около 50 платежей, и итоговый перечень еще предстоит согласовать.

«Для бизнеса включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс дает плюс в том, что это высокий уровень законодательства. А минус в том, что сейчас за неуплату этих неналоговых платежей грозит только административное наказание. Но если они попадут в Налоговый кодекс, наказание станет уголовное. Поэтому нам важно посмотреть, а являются ли эти платежи налогами, как нас убеждают некоторые наши оппоненты. Например, экологический сбор, утилизационный, «Платон» и так далее, когда их вводили, говорили о сугубо целевом характере этих взносов», — говорил Шохин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: природнадзор  Тайга  налоговый кодекс  окружающая среда  защита  природа  тигр  программа  лес  налог  негативное воздействие  экология  закон  животные  леопард 






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