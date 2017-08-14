Рубль опять набирается сил

Прогноз на неделю: Brent и спрос на рисковые активы остаются под давлением. Динамика торгов в начале недели будет определяться смешанными перспективами нефтяного рынка и отсутствием уверенности в траектории роста китайской экономики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Международное энергетическое агентство сообщило о сокращении запасов нефти ниже уровня 2016 г. и повысило прогноз спроса на 2017 г., отметив возможность его дальнейшего увеличения в следующем году. Тем не менее большого оптимизма отчет МЭА не добавляет, поскольку мировые запасы нефти по-прежнему превышают 5-летний средний уровень, число буровых установок в США растет, а динамика объемов нефтепереработки в Китае замедляется. Кроме того, макроданные из Китая оказались хуже ожиданий: объем промпроизводства увеличился в июле всего на 6.4% г/г против прогноза +7.2%, инвестиции в основные средства – на 8.3% при ожиданиях +8.6%, а розничные продажи – на 10.4% при оценке +10.8%.

Рост в США, разнонаправленная динамика в Азии. Американские рынки акций з авершили п ятницу в п люсе ( DJIA + 0.07%, S &P 5 00 + 0.13%, N ASDAQ +0.64%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +1.17%, Shanghai -0.43%, Nikkei -0.81%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.32%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.01 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Смешанные сигналы на нефтяном рынке, геополитическая тревога. Цены на нефть росли в начале недели в свете намерений ОПЕК придерживаться условий соглашения о сокращении добычи, планов Саудовской Аравии снизить объемы экспорта в Азию и уменьшения запасов энергоресурсов в США. При этом отсутствие реальных свидетельств полного исполнения требований сделки ОПЕК+ нивелировало позитив. Кроме того, на рынках наблюдалась нервозность из-за эскалации напряженности в отношениях США и Северной Кореи, хотя вероятность полномасштабных военных действий пока оценивается как невысокая.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-0.08% до $52.1 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.84, РТС (-0.04%), ММВБ-50 (-0.04%).