www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.8 р. 100 JPY: 54.48 р.
EUR: 70.66 р. 10 CNY: 89.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль опять набирается сил

14 Августа 2017, 18:00 | В России

Прогноз на неделю: Brent и спрос на рисковые активы остаются под давлением. Динамика торгов в начале недели будет определяться смешанными перспективами нефтяного рынка и отсутствием уверенности в траектории роста китайской экономики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Международное энергетическое агентство сообщило о сокращении запасов нефти ниже уровня 2016 г. и повысило прогноз спроса на 2017 г., отметив возможность его дальнейшего увеличения в следующем году. Тем не менее большого оптимизма отчет МЭА не добавляет, поскольку мировые запасы нефти по-прежнему превышают 5-летний средний уровень, число буровых установок в США растет, а динамика объемов нефтепереработки в Китае замедляется. Кроме того, макроданные из Китая оказались хуже ожиданий: объем промпроизводства увеличился в июле всего на 6.4% г/г против прогноза +7.2%, инвестиции в основные средства – на 8.3% при ожиданиях +8.6%, а розничные продажи – на 10.4% при оценке +10.8%.

Рост в США, разнонаправленная динамика в Азии. Американские рынки акций з авершили п ятницу в п люсе ( DJIA + 0.07%, S &P 5 00 + 0.13%, N ASDAQ +0.64%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +1.17%, Shanghai -0.43%, Nikkei -0.81%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.32%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.01 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Смешанные сигналы на нефтяном рынке, геополитическая тревога. Цены на нефть росли в начале недели в свете намерений ОПЕК придерживаться условий соглашения о сокращении добычи, планов Саудовской Аравии снизить объемы экспорта в Азию и уменьшения запасов энергоресурсов в США. При этом отсутствие реальных свидетельств полного исполнения требований сделки ОПЕК+ нивелировало позитив. Кроме того, на рынках наблюдалась нервозность из-за эскалации напряженности в отношениях США и Северной Кореи, хотя вероятность полномасштабных военных действий пока оценивается как невысокая.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-0.08% до $52.1 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.84, РТС (-0.04%), ММВБ-50 (-0.04%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: баррель  валюта  прогноз  Центробанк  евро  нефть  brent  акции  доллар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru