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Налоговики посадят бизнес на дешевый Интернет-крючок
Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитала стоимость применения бизнесом контрольно-кассовой техники, подключенной прямо к инспекции. Такой подход позволит сообщать налоговым органам обо всех сделках в режиме реального времени. По расчетам ведомства, внедрение нового порядка применения касс снизит затраты на обслуживание одного аппарата в четыре раза. Экономия на весь парк используемых в стране касс ежегодно составит около 30 млрд руб., а средние годовые издержки на их содержание сократятся с 17 тыс. до 4 тыс. руб., то есть вчетверо. Об этом говорится справке ФНС о стоимости предлагаемого порядка применения контрольно-кассовой техники, разосланной предприятиям торговли, пишут «Известия».
Внедрение кассовых аппаратов, подключенных к налоговым органам, предусмотрено законопроектом, который в прошлом году разработал Минфин. В Думу проект пока не внесен, для начала планируется провести пробные опыты. Предлагаемое нововведение состоит в том, что «электронная контрольная лента защищенная» (ЭКЛЗ), на которой фиксируются все трансакции, заменяется в контрольно-кассовой технике (ККТ) на программное обеспечение. Через него данные в режиме онлайн прямо с касс отправляются в налоговые органы, а покупателю выдается кассовый чек.
Однако Минэкономразвития в отзыве на законопроект указало на возможные риски, связанные с реализацией инициативы. В частности, ведомство ожидает увеличения затрат бизнеса в 2–3 раза. Как отмечалось в отзыве Минэкономразвития, «совокупные минимально возможные затраты субъектов предпринимательской деятельности по приведению бизнес-процессов в соответствие с требованиями проекта составят порядка 76 млрд рублей».
Вместе с тем в справке, подготовленной ФНС и разосланной недавно участникам рынка, приводятся иные цифры. В документе говорится, что при текущем порядке применения касс ежегодно на обслуживание одного аппарата бизнесмены тратят около 17 тыс. рублей. Эта сумма включает стоимость ЭКЛЗ, замена которой должна происходить не реже одного раза в год, - это 9 тыс. руб. Также кассовая техника должна сопровождаться обязательным техобслуживанием стоимостью около 8 тыс. руб. в год. Центр техобслуживания производит, в частности, опломбирование аппарата при регистрации его в налоговой инспекции. Учитывая, что всего в стране зарегистрировано 2,5 млн касс, затраты бизнеса на их обслуживание ежегодно составляют не менее 40 млрд руб., отмечается в справке.
Наряду с этим ФНС представила расчеты стоимости обслуживания одной кассы, подключенной по каналам связи к налоговым органам. В этом случае затраты будут складываться из стоимости услуг связи, а также стоимости услуг оператора фискальных данных, передающего эти сведения от бизнеса в адрес налоговых органов по защищенным каналам. Во втором случае речь о специализированных операторах связи (их более 160), которые сейчас отвечают за электронный документооборот между организациями и ФНС.
В справке подчеркивается, что если организация принимает платежные карты, то ее торговая точка уже оснащена услугами связи и дополнительных затрат не потребуется. В настоящее время, по оценке сторонних экспертов, более половины действующих в стране организаций и индивидуальных предпринимателей уже оснащены услугами связи. В то же время стоимость услуг связи (с защитой передаваемой информации), например, у «МегаФона» составляет 135 руб. в месяц (в тариф включено 50 Мб). Данного трафика будет достаточно при интенсивности бизнеса в размере 30 чеков в час, что потребует ежемесячно около 33 Мб, следует из справки ФНС. Соответственно, в год затраты на услуги связи для одного аппарата составят около 1,6 тыс. руб.
Стоимость обслуживания одной кассы у оператора фискальных данных составит около 3 тыс. рублей. Например, специализированный оператор связи «ТехноКад» готов предоставлять эту услугу по цене не свыше 3 тыс. рублей в год. Оператор «Такском» компанию со средним оборотом готов обслуживать за 2 тыс. рублей в год. В результате обслуживание одной кассы при новом порядке ежегодно составит 4,2–4,6 тыс. рублей, что почти в четыре раза меньше, чем текущие 17 тыс. рублей. Таким образом, экономия для одного аппарата составит 12,4 тыс. рублей, а для всего парка касс (2,5 млн единиц) - 31 млрд рублей, говорится в справке ФНС.
Также в справке указано на несостоятельность другого аргумента противников новации - необходимость замены всего действующего парка касс. ФНС со ссылкой на производителей аппаратов указывает на возможность модернизации уже используемой кассовой техники. Стоимость доработки (модем, допоборудование и пр.) для одного аппарата составят 4,5 тыс. рублей. Очевидно, говорится в справке, выгоднее однократно понести расходы на модернизацию, чем ежегодно тратить только на ЭКЛЗ 9 тыс. рублей.
Напомним, что изначально новый подход предполагалось внедрить сразу по всей стране уже с 2016 года. Цель - создание современной автоматизированной системы контроля за применением касс и полным учетом всей выручки при расчетах наличными и пластиковыми картами. Как следствие, отсутствие необходимости проводить повсеместные выездные проверки, ограничиваясь точечными - там, где возникают сомнения в полноте учета всей выручки.
Минфин рассчитывал экономить на выездных проверках 25 млрд руб. ежегодно. Подобные системы работают, в частности, в странах Восточной Европы и в Южной Корее. Однако из-за опасений Минэкономразвития и бизнес-сообщества было принято решение сначала провести эксперимент, чтобы выявить реальные издержки. Решение об эксперименте было принято в правительстве в декабре, а в качестве пилотных регионов выбраны Москва, Республика Татарстан, Московская и Калужская области. Сроки проведения эксперимента - с 1 августа 2014 года до 1 февраля 2015 года. Ранее в ФНС «Известиям» сообщали, что к опыту планировалось подключить около 300 налогоплательщиков.
- Мы изначально понимали, что применение нового поколения кассовой техники, с прямым каналом связи в ФНС будет дешевле существующей системы ККТ, - сообщил представитель секретариата вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА. - Но на самом деле для бизнеса главный вопрос не столько в дешевизне ККТ или ее компактности, а в прозрачности своих финансовых операций. Когда идет постоянный обмен информацией с ФНС, то у налоговиков нет повода для лишних проверок, им достаточно лишь проанализировать данные базы. Использование таких современных технологий подчеркивает честность бизнеса, снижает количество проверок.
А председатель отраслевого отделения по автоматизации финансовых и торговых организаций «Деловой России» Алексей ХОДЫРЕВ указал, что «Деловая Россия» высказывала свое положительное мнение по данному эксперименту.
- Предлагаемый порядок применения кассовой техники убирает лишние настройки. Попросту говоря, любой отвечающий определенным техническим требованиям персональный компьютер или даже телефон может стать контрольно-кассовой техникой. При этом не потребуется никаких дополнительных технических устройств, достаточно загрузить программу. Для таких компаний, например, как РЖД или «Почта России», где количество кассовых узлов исчисляется тысячами, эффект от снижения расходной части на комплектующие и техобслуживание будет колоссальным, - указал Ходырев.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Представьте, канал связи упал (дядя Вася трактором кабель переехал). Всё? Продажи прекратить? Старый способ живучее, кассы даже на батарейках работают.