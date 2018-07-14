Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов

Почему этого не стоит делать

Минфин в 2019 году увеличит покупки валюты на рынке, что продолжит давить на курс рубля. Однако предпосылок для девальвации нет — рубль поддерживают крепкие фундаментальные факторы, пишет журнал «Форбс».

Население ждет новой девальвации российской валюты и размышляет о покупке долларов — такие сигналы поступают от финансовых советников БКС в регионах. Не последнюю роль в таких настроениях играет политика Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке, которая не дает рублю укрепиться, даже если цены на нефть идут в сторону повышения.

Министерство регулярно покупает валюту для пополнения средств Фонда национального благосостояния, цель которого — софинансирование добровольных пенсий граждан и сбалансированность бюджета Пенсионного фонда. Но главный вопрос состоит в том, стоит ли ускоренно формировать этот фонд ценой девальвации валюты и подрыва веры населения в рублевые финансовые инструменты, фактически стимулируя ускоренную долларизацию российской экономики?

Какой справедливый курс

Если бы Минфин не изымал валюту для пополнению резервов, то, по оценке министра финансов Антона Силуанова, курс составлял бы 50 рублей за доллар.

Цена на нефть приближается к уроню $80 за баррель, и аналитики ждут дальнейшего повышения стоимости углеводородов на фоне угроз США фактически обнулить иранский экспорт. Российский Минфин в 2019 году может купить на внутреннем рынке валюту на сумму 3,4 трлн рублей. Что касается этого года, ранее министерство оценивало покупки на уровне 2 трлн рублей.

Ранее Минфин уже оценивал, что в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель. Если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей. В 2020 году эта сумма может составить 2,74 трлн рублей, в 2021 году — 2,355 трлн рублей.

Это тем более странно, что в последние месяцы в мире наблюдается отток капиталов из валют развивающихся рынков из-за ужесточения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ. В то же время Минфин увеличил на 2018 год привлечение ОФЗ с 817 млрд рублей до 1 трлн рублей. А в 2019 году эта сумма должна вырасти еще на 25% — до рекордных в российской истории 1,85 трлн рублей, что на 52%, или 640 млрд рублей, больше, чем Минфин планировал ранее. Ясно, что с учетом девальвационных рисков из-за покупки валюты эти планы под угрозой — иностранцы в последнее время весьма неохотно покупают российские ОФЗ. Кроме того, анонсированное повышение пенсионного возраста должно смягчить проблему устойчивости пенсионной системы и столь быстрое формирование Фонда национального благосостояния на эти цели уже не нужно.

Переход на сторону ослабления

Денежные власти, вероятно, понимают такие расклады, и Антон Силуанов говорит, что бюджетное правило вырастет до $45 за баррель к 2023 году, хотя ранее был противником этой идеи. Переход на новое бюджетное правило начался в этом году. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года. С учетом этого, с другой стороны, новизны в позиции министра финансов России о $45 в 2023 году нет. Заявляется, что правительство России держит курс на смягчение так называемого бюджетного правила, призванного противостоять внешнему негативному воздействию на экономику страны. Такой переход не может осуществляться в условиях сжатых сроков и должен происходить постепенно.

C учетом того, что стоимость нефти растет гораздо быстрее, чем на 2% в год, было бы правильным более существенное смягчение бюджетного правила. Это позволило бы найти дополнительные бюджетные средства для ускорения роста экономики. Вялый экономический рост в России (в среднем 1,5% против 4% в среднем в мире) — одна из главных проблем, препятствующая росту доходов населения и сдерживающая подъем фондового рынка. Также это будет способствовать меньшему давлению на рубль на валютном рынке. Ведь ослабление рубля подстегивает инфляционные риски, что мешает Банку России продолжать снижение ключевой ставки. Ставки в итоге сдерживают экономический рост, а слабый рубль снижает спрос на ОФЗ.

Будущее без шоков

С другой стороны, даже с учетом увеличения покупок валюты Минфином на внутреннем рынке предпосылок для новой волны девальвации рубля нет. По итогам второго квартала 2018 года профицит текущего счета достиг рекордных $22,3 млрд. Потенциал carry-trade в пользу рубля пока сохраняется, реальные процентные ставки в России остаются положительными. К тому же хорошие страновые, бюджетные и фискальные показатели и встреча российского и американского президентов позволяют надеяться на передышку в вопросе новых американских санкций.

Но, конечно, есть и риски, так как растет вероятность американской рецессии на фоне явного перегрева экономики США, торговые войны, рост добычи нефти ОПЕК+. Поэтому инвесторам остается только следить за явно волатильной ситуацией.

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