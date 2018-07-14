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Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
Делается это искусственно, несмотря на то, что это негативно сказывается на кошельках миллионов россиян
Доллар мог бы стоить сейчас 50 рублей, если бы не было бюджетного правила, которое направлено на обеспечение прогнозируемого и стабильного курса российской валюты. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
По его словам, рубль был бы крепче, однако если снизится стоимость нефти, получится обратный эффект. Эта непредсказуемость, как отметил Силуанов, негативно сказывается на предпринимателях.
Министерство финансов, согласно бюджетному правилу, направляет доходы от нефтегазовой отрасли на покупку валюты, которую зачисляет в Фонд национального благосостояния. Речь идет о доходах, которые поступили от продажи нефти при цене выше сорока долларов за баррель
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Силуанов отметил, что целью является обеспечить предсказуемость от колебаний курса валют для предпринимателей.
Ранее специалисты ИНП РАН спрогнозировали стоимость цену на нефть в 2018–2020 годах. Согласно их данным она составит порядка 68 долларов за баррель. Курс доллара же за три года вырастет на 4,7 процента. К 2020 году стоимость американской валюты составит 64 рубля.
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