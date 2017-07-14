Россия выходит из ВТО

Госдума рассмотрит проект закона о выходе РФ из ВТО. По оценкам экспертов, РФ теряет около 1 трлн руб. в год из-за членства в Всемирной торговой организации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Эксперты аналитического центра "ВТО-информ" с учетом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери в добавленной стоимости российской экономики к 2020 г. за восемь лет членства в 12-14 трлн руб.", - сообщается в пояснительной записке закона, который зарегистрирован в базе данных Госдумы.

Бюджетные потери от ВТО составляют 871,3 млрд руб. в год.

Поэтому авторы закона - фракция КПРФ - предлагают разорвать соглашения с ВТО.

"Денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 г.", - отмечается в законопроекте, сообщает портал "Вести.Экономика".