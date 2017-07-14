Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия выходит из ВТО
Госдума рассмотрит проект закона о выходе РФ из ВТО. По оценкам экспертов, РФ теряет около 1 трлн руб. в год из-за членства в Всемирной торговой организации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Эксперты аналитического центра "ВТО-информ" с учетом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери в добавленной стоимости российской экономики к 2020 г. за восемь лет членства в 12-14 трлн руб.", - сообщается в пояснительной записке закона, который зарегистрирован в базе данных Госдумы.
Бюджетные потери от ВТО составляют 871,3 млрд руб. в год.
Поэтому авторы закона - фракция КПРФ - предлагают разорвать соглашения с ВТО.
"Денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 г.", - отмечается в законопроекте, сообщает портал "Вести.Экономика".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
- Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
- Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
- Рубль будет с интересом ждать 28 июля
- Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок
- Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию
- 160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию
- Доллар превысил 60 рублей
Новости раздела
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
- "Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном
- Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
- Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
- Рубль будет с интересом ждать 28 июля
- Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок
- Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию
- 160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- Отдых у моря таит опасность
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Владивосток возвращает себе память
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- В Находке угольных портов может стать еще больше
- Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке предоставят льготы