Растущая нефть потянула за собой рубль

Сегодня: Нервозность в ожидании данных по рынку нефти, инфляции в США, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть консолидируются после роста накануне до уровня выше $48 за барр., однако настрой рынка остается оптимистичным в свете сокращения запасов энергоресурсов в США и повышения прогноза МЭА мирового спроса до 98 млн барр. На этом фоне данные по числу буровых установок за минувшую неделю (выйдут сегодня вечером) представляют особый интерес.

Вчера Джанет Йеллен выступила перед конгрессом США с достаточно мягким заявлением, подтвердив плавность повышения ставки ввиду все еще слабой инфляции, несмотря на улучшение ситуации в экономике. Инвесторы будут ждать недельных данных по росту потребительских цен (будут опубликованы сегодня после закрытия рынка).

Рост в США и по большей части в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (S&P 500 +0.19%, DJIA +0.10%, NASDAQ +0.21%), азиатские индексы преимущественно повышаются (Hang Seng +0.07%, Shanghai -0.18%, Nikkei +0.16%). Фьючерсы на S&P 500 незначительно снижаются (-0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $48.33 за барр. – выше открытия.

Вчера: Консолидация в отсутствие новых драйверов. В ходе вчерашней торговой сессии индексы колебались между «плюсом» и «минусом». Устойчивость цен на нефть, перспективы сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС дольше, чем опасались рынки, и макроданные, сигнализирующие об уверенном восстановлении двух крупнейших экономик мира (США и Китай) способствовали росту рынков. Тем не менее новости о внесении на рассмотрения Палаты представителей США законопроекта о расширении санкций против России и данные от ОПЕК о максимальной с начала года добычи нефти и превышении квот оказывали давление на настроения инвесторов.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.38% до $48.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.80, РТС (+0.41), ММВБ-50 (+0.28%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.