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Доллар держится из последних сил

14 Июля 2016, 10:05 | В России

Рубль вчера практически не изменился и продолжает торговаться у своих локальных максимумов по отношению к доллару. Снижение цен на нефть участники практически полностью игнорируют, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются в районе 47,5 долларов за баррель. Негативом здесь остается, постепенный рост буровых в США (+10 за прошедшую неделю по данным Baker Hughes), а также достижение добычи странами ОПЕК в июне максимальных значений за последние 8 лет (32,73 млн. баррелей в сутки). Поддержку нефтяным котировкам оказывают новости о перебоях с поставками из Африки и Ближнего Востока (в частности перебои с отгрузкой нефти в иракском порту Басра).

В свою очередь позитивом для рисковых валют, таких как рубль, остается сверхмягкая политика мировых ЦБ. После референдума в Великобритании, вероятность более длительного сохранения и даже возможно увеличения стимулирующих мер еще существенно увеличилась. Многие в частности ждут дополнительных стимулирующих мер на заседании Банк Англии в четверг (возможно снижение ключевой ставки впервые за 7 лет).

Из предполагаемых негативных для рубля факторов стоит отметить дивидендные выплаты российскими компаниями иностранным инвесторам, а также все еще присутствующие риски в страховом секторе и секторе недвижимости Великобритании и банковском секторе Италии.

В целом, пробой вниз диапазона 63,5 – 67,5 парой доллар/рубль вполне может произойти, но для этого, вероятно, потребуются дополнительные драйверы. При этом рисков для рубля остается довольно много. Поэтому пробовать заработать на остаточном росте российской валюты, на мой взгляд, не стоит.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: торги  доллар  курс  нефть  brent  рубль  евро  баррель 



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Комментарии

  • vasya11:25, 14.07.2016#

    "Доллар держится из последних сил" - это он так упорно держится перед сентябрьскими выборами в Госдуму. А потом как сиганет до сотни.

  • Alex11:29, 14.07.2016#

    Не, в сентябре так сильно не сиганет. Вот в декабре - возможно и до сотни.

  • „ўР вЂ™Р’В 11:26, 14.07.2016#

    Вы названия валют не перепутали?

  • andacuiglica17:27, 14.07.2016#

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  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:52, 16.07.2016#

    как сейчас помню. . . "загнивание империализма в области политики" . . . гниёт и пахнет розами и фиалками)))

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