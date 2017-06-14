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Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена БИБИКОВА заявила, что с 1 августа 2017 года Пенсионный фонд России повысит выплаты работающим пенсионерам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сенатор рассказала, пишет «Русская Планета», что на повышение пенсии будут претендовать люди, которые работали в 2016 году, получали официальную зарплату и совершали отчисления в ПФР. При этом сумма повышения зависит от количества перечисленных средств на лицевой счет конкретного человека.
Заявлений для повышения выплат подавать не требуется. При этом перерасчет включает сумму не более трех пенсионных баллов (один балл равен МРОТ – 7,5 тысяч рублей).
Между тем, россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения. Прогноз социально-экономического развития России предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения, сообщает RNS со ссылкой на экспертное заключение Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года.
«Рассматриваемый прогноз предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения. Согласно сценарию «Базовый» страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1% за 2015-2016 годы вырастут на 1,4% в 2017 году и снизятся на 0,2% за 2018-2020 годы. Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на 1% больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения и не будут иметь тенденцию к восстановлению. Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на 5% ниже, чем в 2014 году», - говорится в экспертном заключении.
Кроме того, экономисты ВШЭ отмечают, что соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020 году этот показатель составит 159%, в 2017 году он оценивается в 162%, в то время как в 2012 году он составлял 181%. Кроме того, эксперты отмечают, что заложенные в прогноз МЭР параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров.
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