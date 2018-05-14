Курс рубля уподобился ваньке-встаньке

Российская валюта возвращается к позициям двух-трехмесячной давности

Прогноз на неделю: Осторожность на открытии. Рынки открываются на смешанном внешнем фоне, однако тон в начале дня, вероятно, задаст некоторое снижение нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее риски перебоев в поставках сохраняются. Также рынки будут реагировать на новости о кадровых назначениях в правительстве России, в частности на назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, в то время как инвесторы надеялись на его более значимую роль. Тем не менее некоторым утешением может служить назначение его близких соратников Антона Силуанова (первый вице-премьер и министр финансов) и Татьяны Голиковой (вице- премьер). Кроме того, вероятный уход Владислава Суркова с поста советника президента может быть воспринят как намерение Кремля урегулировать мирным путем ситуацию на Донбассе, что создаст условия для потепления в отношениях России и Запада с перспективой снятия санкций.

По большей части рост в США, Азия в п люсе. США (S&P 500 +0.17%, DJIA +0.37%, NASDAQ -0.03%). Азия (Hang Seng +0.07%, Shanghai +0.43%, Nikkei +0.64). Фьючерсы на S&P 500 (+0.20%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.69 за барр. – ниже открытия.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.9% до $77.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.93, РТС (+4.1%), индекс МосБиржи (+2.4%).