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Курс рубля уподобился ваньке-встаньке
Российская валюта возвращается к позициям двух-трехмесячной давности
Прогноз на неделю: Осторожность на открытии. Рынки открываются на смешанном внешнем фоне, однако тон в начале дня, вероятно, задаст некоторое снижение нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее риски перебоев в поставках сохраняются. Также рынки будут реагировать на новости о кадровых назначениях в правительстве России, в частности на назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, в то время как инвесторы надеялись на его более значимую роль. Тем не менее некоторым утешением может служить назначение его близких соратников Антона Силуанова (первый вице-премьер и министр финансов) и Татьяны Голиковой (вице- премьер). Кроме того, вероятный уход Владислава Суркова с поста советника президента может быть воспринят как намерение Кремля урегулировать мирным путем ситуацию на Донбассе, что создаст условия для потепления в отношениях России и Запада с перспективой снятия санкций.
По большей части рост в США, Азия в п люсе. США (S&P 500 +0.17%, DJIA +0.37%, NASDAQ -0.03%). Азия (Hang Seng +0.07%, Shanghai +0.43%, Nikkei +0.64). Фьючерсы на S&P 500 (+0.20%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.69 за барр. – ниже открытия.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.9% до $77.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.93, РТС (+4.1%), индекс МосБиржи (+2.4%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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