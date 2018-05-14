www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.74 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.51 р. 10 CNY: 97.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Курс рубля уподобился ваньке-встаньке

14 Мая 2018, 18:09 | В России

Российская валюта возвращается к позициям двух-трехмесячной давности

Прогноз на неделю: Осторожность на открытии. Рынки открываются на смешанном внешнем фоне, однако тон в начале дня, вероятно, задаст некоторое снижение нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее риски перебоев в поставках сохраняются. Также рынки будут реагировать на новости о кадровых назначениях в правительстве России, в частности на назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, в то время как инвесторы надеялись на его более значимую роль. Тем не менее некоторым утешением может служить назначение его близких соратников Антона Силуанова (первый вице-премьер и министр финансов) и Татьяны Голиковой (вице- премьер). Кроме того, вероятный уход Владислава Суркова с поста советника президента может быть воспринят как намерение Кремля урегулировать мирным путем ситуацию на Донбассе, что создаст условия для потепления в отношениях России и Запада с перспективой снятия санкций.

По большей части рост в США, Азия в п люсе. США (S&P 500 +0.17%, DJIA +0.37%, NASDAQ -0.03%). Азия (Hang Seng +0.07%, Shanghai +0.43%, Nikkei +0.64). Фьючерсы на S&P 500 (+0.20%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.69 за барр. – ниже открытия.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.9% до $77.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.93, РТС (+4.1%), индекс МосБиржи (+2.4%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Nim20:37, 14.05.2018#

    На фото - три валюты: рубль, евро и доллар. Где кто - догадаться не трудно. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru