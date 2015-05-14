Накопления не догнали инфляцию

Банк России опубликовал данные о доходности инвестирования пенсионных накоплений за 2014 год.

Из всех негосударственных пенсионных фондов обогнать инфляцию, которая составила в 2014 году 11,4%, смог только один небольшой фонд - НПФ «Башкомснаббанк», который показал доходность в 42,2% годовых. На конец 2014 года этот фонд управлял 513,1 млн рублей пенсионных накоплений 9,5 тыс. клиентов. Фонд вовремя переложил деньги в валюту, пояснил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп ГАБУНИЯ.

Как сообщает деловая газета РБК, обыграть ВЭБ, который управляет деньгами «молчунов», смогло большинство НПФ - 60 из 87. Высокую доходность удалось показать и нескольким крупным НПФ. «Лукойл-Гарант», у которого под управлением 149,3 млрд рублей, заработал для будущих пенсионеров 8,95% годовых, НПФ электроэнергетики - 9,04% годовых (72,9 млрд рублей пенсионных накоплений). Оба фонда контролирует холдинг «Открытие». Также хорошие результаты показали НПФ «СтальФонд» - 8% годовых (37,5 млрд рублей) - и Европейский пенсионный фонд - 11,1% годовых (15,2 млрд рублей).

«Мы добились хороших результатов благодаря вложениям в депозиты, - говорит гендиректор «Лукойл-Гаранта» Сергей ЭРЛИК. - Такая стратегия помогла избежать волатильности на рынках и отрицательной переоценки».

Если значительная доля пенсионных накоплений была инвестирована в банковские депозиты, то фонд мог показать результаты выше среднего по отрасли, говорит заместитель гендиректора УК «Паллада Эссет Менеджмент» Александр БАРАНОВ.

Средняя доходность крупнейших по объему пенсионных накоплений НПФ - 3,8% годовых. У крупных НПФ доходность обычно не очень высокая, говорил ранее РБК руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел МИТРОФАНОВ. «Фонды с крупными портфелями не могут себе позволить сильно рисковать. Они вкладываются в основном в инструменты с фиксированной доходностью и депозиты», - пояснял он.

Например, доходность НПФ «Газфонд пенсионные накопления» по итогам 2014 года составила 2,85%. Практически все средства фонд инвестирует в депозиты (44,29%) и корпоративные облигации (40,66%). «Чтобы минимизировать убытки, мы снизили долю облигаций в наших портфелях в пользу депозитов. Сейчас, по мере роста рынка, постепенно идет обратный процесс, доля облигаций увеличивается», - пояснили РБК в пресс-службе фонда, добавив, что низкая доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений, продемонстрированная большинством фондов, объясняется общим неблагоприятным фоном на рынке во второй половине 2014 года.

Результат инвестирования пенсионных накоплений значительно ухудшился в четвертом квартале 2014 года, когда Банк России резко поднял ключевую ставку и тем самым обрушил цены рублевых облигаций, говорит Баранов.

Именно из‑за отрицательной переоценки по облигациям у многих НПФ низкая или даже отрицательная доходность, полагает Баранов. Девять НПФ показали отрицательную доходность по итогам 2014 года. Крупнейший среди них - НПФ «Наследие» (48,1 млрд руб). Фонд не раскрывает на своем сайте структуру вложений пенсионных накоплений, пресс-служба НПФ не ответила на запрос РБК.

Однако отрицательная доходность НПФ не означает убыток для будущих пенсионеров. По закону фонды не имеют права фиксировать отрицательный результат инвестирования - недостающие средства они восполнят из собственных средств.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.