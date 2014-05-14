В России появился корабль-банкомат

Новоиспеченным россиянам предложили снимать рубли на судне с банкоматами.

И.о. губернатора Севастополя предложил горожанам снимать с банковских карт рубли в банкоматах Сбербанка России на судне, которое будет стоять в Артбухте.

- В 12.00 в Артбухте встанет судно. На нем установлены банкоматы Сбербанка. Инкассация будет проведена, и жители Севастополя могут на этом судне получать рубли. Пока так, - сообщил на брифинге губернатор Севастополя Сергей МЕНЯЙЛО. По словам С.Меняйло, судно с банкоматами будет находиться в Артбухте «столько, сколько нужно».

ZRPRESS.RU, Владивосток.