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В России появился корабль-банкомат
14 Мая 2014, 15:01 | В России
Новоиспеченным россиянам предложили снимать рубли на судне с банкоматами.
И.о. губернатора Севастополя предложил горожанам снимать с банковских карт рубли в банкоматах Сбербанка России на судне, которое будет стоять в Артбухте.
- В 12.00 в Артбухте встанет судно. На нем установлены банкоматы Сбербанка. Инкассация будет проведена, и жители Севастополя могут на этом судне получать рубли. Пока так, - сообщил на брифинге губернатор Севастополя Сергей МЕНЯЙЛО. По словам С.Меняйло, судно с банкоматами будет находиться в Артбухте «столько, сколько нужно».
Автор: По материалам прессы
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