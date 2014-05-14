"Золотая корона" может стать базой для НСПК

Платежная система «Золотая корона» готова выступить базисом для построения национальной системы платежных карт (НСПК) на 80%, сообщается в оценке компании КПМГ.

Оценка проводилась по рекомендации ЦБ РФ, который рассматривает различные варианты основы для НСПК. По сведениям газеты «Коммерсантъ», результаты аудита направлены регулятору.

При этом, по оценке аудитора, на которые ссылается газета, «Золотой короне» необходимо построить третий центр обработки данных (ЦОД), который обеспечивал бы устойчивость в случае чрезвычайной ситуации в районе нахождения двух других ЦОДов (основного и резервного) - они у системы уже есть.

Другой значимый минус - отсутствие процесса, обеспечивающего дополнительный уровень безопасности платежей в Интернете (аналога 3D-Secure). На доработку этих и других недостатков, по мнению аудиторов, «Золотой короне» потребуется три-шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что основной претендент на статус основы для НСПК - компания «Универсальная электронная карта» (УЭК), - по данным аудиторской компании Accenture, готова к этой роли только на 40%, и на доработку УЭК понадобится от полугода до года.

Как сообщалось, вопрос создания национальной системы платежных карт получил актуальность после введения в марте санкций со стороны США против банка «Россия», что привело к отказу Visa и MasterCard обслуживать его карты и карты его дочернего Собинбанка. Позднее список банков, подпавших под санкции, был расширен, и в него также попали СМП банк и Инвесткапиталбанк, контролируемые Аркадием и Борисом РОТЕНБЕРГАМИ.

В конце апреля Госдума РФ приняла закон, предусматривающий создание Национальной системы платежных карт (НСПК). Законом предполагается, что оператор НСПК создается в форме ОАО, 100% акций которого принадлежит Банку России. В ЦБ в настоящее время действует рабочая группа, которой предстоит решить, создавать ли НСПК с нуля или на базе существующих игроков.

Несмотря на то, что «Золотая корона» показала высокий уровень технической готовности стать базой для НСПК, существует еще ряд аспектов, которые могут помешать ей получить этот статус, отмечают эксперты, опрошенные газетой.

В том числе необходимо отделить технологии, которые могут быть приобретены ЦБ для НСПК, от других бизнесов «Золотой короны», в частности системы денежных переводов.

Важным остается вопрос о чипе на карте будущей НСПК. Если УЭК использует чип по лицензии MasterCard, что не снижает зависимость российской банковской системы от действий западных игроков даже при создании НПС, то «Золотая корона» использует чип собственной разработки, совместимый с международными платежными системами.

Однако российская банковская инфраструктура большей частью работает как раз с чипами основных международных платежных систем.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.