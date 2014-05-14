Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Золотая корона" может стать базой для НСПК
Платежная система «Золотая корона» готова выступить базисом для построения национальной системы платежных карт (НСПК) на 80%, сообщается в оценке компании КПМГ.
Оценка проводилась по рекомендации ЦБ РФ, который рассматривает различные варианты основы для НСПК. По сведениям газеты «Коммерсантъ», результаты аудита направлены регулятору.
При этом, по оценке аудитора, на которые ссылается газета, «Золотой короне» необходимо построить третий центр обработки данных (ЦОД), который обеспечивал бы устойчивость в случае чрезвычайной ситуации в районе нахождения двух других ЦОДов (основного и резервного) - они у системы уже есть.
Другой значимый минус - отсутствие процесса, обеспечивающего дополнительный уровень безопасности платежей в Интернете (аналога 3D-Secure). На доработку этих и других недостатков, по мнению аудиторов, «Золотой короне» потребуется три-шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что основной претендент на статус основы для НСПК - компания «Универсальная электронная карта» (УЭК), - по данным аудиторской компании Accenture, готова к этой роли только на 40%, и на доработку УЭК понадобится от полугода до года.
Как сообщалось, вопрос создания национальной системы платежных карт получил актуальность после введения в марте санкций со стороны США против банка «Россия», что привело к отказу Visa и MasterCard обслуживать его карты и карты его дочернего Собинбанка. Позднее список банков, подпавших под санкции, был расширен, и в него также попали СМП банк и Инвесткапиталбанк, контролируемые Аркадием и Борисом РОТЕНБЕРГАМИ.
В конце апреля Госдума РФ приняла закон, предусматривающий создание Национальной системы платежных карт (НСПК). Законом предполагается, что оператор НСПК создается в форме ОАО, 100% акций которого принадлежит Банку России. В ЦБ в настоящее время действует рабочая группа, которой предстоит решить, создавать ли НСПК с нуля или на базе существующих игроков.
Несмотря на то, что «Золотая корона» показала высокий уровень технической готовности стать базой для НСПК, существует еще ряд аспектов, которые могут помешать ей получить этот статус, отмечают эксперты, опрошенные газетой.
В том числе необходимо отделить технологии, которые могут быть приобретены ЦБ для НСПК, от других бизнесов «Золотой короны», в частности системы денежных переводов.
Важным остается вопрос о чипе на карте будущей НСПК. Если УЭК использует чип по лицензии MasterCard, что не снижает зависимость российской банковской системы от действий западных игроков даже при создании НПС, то «Золотая корона» использует чип собственной разработки, совместимый с международными платежными системами.
Однако российская банковская инфраструктура большей частью работает как раз с чипами основных международных платежных систем.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году
- Verum заставит ваши деньги работать
- Уличные табло с курсами валют запретят
Новости раздела
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Полицейские в России остались без страховки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"