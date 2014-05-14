Ставки по рублевым вкладам уже идут вверх

Ряд российских банков в апреле повысил ставки по вкладам в рублях на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью и ростом ключевой процентной ставки. Крупнейшие банки пока держат ставки неизменными, но и им, вероятно, придется пойти на повышение.

Согласно данным ЦБ РФ, среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, за апрель выросло на 0,16 процентного пункта (п.п.) - до 8,63% годовых. Практически все повышение пришлось на первую декаду, в том числе за счет сезонного предложения Банка Москвы и повышения ставок по рублевым вкладам Альфа-Банка в начале месяца.

Ряд крупнейших банков пока держит ставки, но и для них снижение может быть не за горами. «На рынке существует серьезный дефицит ликвидности, и я, конечно, ожидаю роста ставок как по привлечению, так и по размещению. Рынок уже тронулся. Мы пока не тронулись, но я не исключаю, что нам придется двигаться в этом направлении», - говорил глава Сбербанка Герман ГРЕФ в первой половине апреля.

«Деньги стали дороже. Мы вынуждены на это реагировать. Греф прав в том, что сейчас, к сожалению, наблюдается тенденция повышения ставок как по депозитам, так и по кредитам», - заявлял глава ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ.

Что же касается банков не из топ-10, они уже вынуждены делать свои ставки по вкладам более привлекательными. Так, согласно данным базы «Мониторинг банков» «Интерфакса», в апреле ставки по рублевым вкладам повысили в том числе банки «Уралсиб», Номос-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), банк «Санкт-Петербург», «Ренессанс кредит», «Открытие», СБ банк, Татфондбанк, Росгосстрахбанк, Локо-банк и т.д.

Рост рублевых ставок представляется закономерным в свете решений Банка России о повышении ключевой процентной ставки: 3 марта она была повышена на 1,5 п.п., а 25 апреля - еще на 0,5 п.п., до 7,5% годовых. Одновременно регулятор заявил, что в ближайшие месяцы не намерен снижать ставку. Таким образом, фондирование на денежном и долговом рынках вряд ли будет дешеветь.

На рынке валютных вкладов скорее превалирует обратная тенденция - ряд банков снизили процентные ставки по вкладам в долларах и евро на фоне существенного ослабления рубля в последние месяцы (с начала года доллар и евро выросли более чем на 9%). Так, ставки по валютным вкладам в апреле снизили Райффайзенбанк, Росбанк, Новикомбанк, Собинбанк, Интеркоммерц и т.д. Впрочем, были банки, которые повысили валютные ставки по некоторым вкладам - например, «Уралсиб» и АТБ.

Уже в начале мая Россельхозбанк, входящий в десятку банков - лидеров по объему вкладов физлиц, повысил ставки по ряду вкладов в рублях и снизил в долларах и евро, подтверждая, что апрельские тенденции могут найти продолжение и в мае.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.