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В Корее ждут войну, но рубль растет

14 Апреля 2017, 17:52 | В России

Сегодня: Осторожность сохранится. Нас ожидает еще одна осторожная сессия под знаком геополитических факторов и Трампа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Геополитическая напряженность растет на фоне неясных последствий вчерашних действий США, сбросивших на позиции Исламского государства (запрещена в РФ) в Афганистане крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу MOAB. Тем временем изменение позиции президента США по ряду вопросов (валютные манипуляции Китая) и неопределенная риторика (налоговая реформа) снижают уверенность в способности Трампа исполнить свои предвыборные обещания. В то же время Трамп опубликовал позитивный твит касательно отношений между Россией и США.

Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.67%, S&P 500 -0.68%, NASDAQ -0.53%). Азиатские индексы сегодня утром находятся на отрицательной территории (Hang Seng закрыт, Shanghai -0.44%, Nikkei -0.36%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.89 за барр. – выше открытия.

Вчера: Отсутствие уверенности – смешанная динамика. Даже Brent по $56 за барр. на фоне признаков балансировки рынка нефти и перспективы (хотя и небольшие) улучшения отношений между Россией и США не смогли поддержать настроения инвесторов. Кроме того, российский рынок акций также отыгрывал неопределенность, связанную с изменением отношения Трампа к Китаю и НАТО. Рынки посчитали, что изменение позиции по Китаю ставит под сомнение способность американского президента последовательно исполнять свои предвыборные экономические обещания, а поддержка НАТО показала отсутствие понимания интересов России, став еще одним препятствием на пути к улучшению отношений между двумя странами.

По итогам дня: Цены на нефть выросли (+0.04% до $55.6 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.28, РТС (+0.99%), ММВБ (-0.16%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: евро  финансы  пекин  пхеньян  Корея  США  нефть  баррель  доллар  рубль  китай  Сеул  нато  трамп  brent  фьючерс 













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